快訊

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

以色列：將開放拉法關卡 讓加薩居民得以離境赴埃及

中央社／ 耶路撒冷3日綜合外電報導

以色列今天表示，「未來幾天內」將開放加薩走廊（Gaza Strip）通往埃及的拉法關卡（Rafah Crossing），讓加薩居民得以離開。

法新社報導，以色列國防部監督巴勒斯坦自治區民間事務的「領土內政府活動協調局」（COGAT）發聲明指出：「根據停火協議…拉法關卡將在未來幾天內開放，專門提供加薩走廊居民離開前往埃及。」

COGAT補充道，歐盟邊境援助特派團（BorderAssistance Mission）將派員監督拉法關卡的運作，「相關機制與2025年1月運作時類似」。當時拉法關卡曾在為期6週的停火期間短暫開放。

兩名歐洲外交消息人士告訴法新社，他們本來準備在10月14日開放拉法關卡給行人通行，但開放時程後來延遲。

重新開放拉法關卡是美國總統川普（DonaldTrump）加薩和平計畫的一部分，也是聯合國（UN）機構及其他人道組織長期以來的訴求。

以色列軍隊2024年5月接管拉法關卡在巴勒斯坦的一側，稱該關卡「被用於恐怖主義目的」，懷疑有人藉當地走私武器。

拉法關卡曾在今年1月19日生效的停火期間短暫重啟，最初僅允許獲准離境的加薩居民通行，之後也允許卡車通過。

對人道工作者及運送救援物資、食品、燃料的卡車來說，拉法關卡是極為關鍵的出入門戶。在這片長期缺電的土地，外來物資供應攸關基本生活。

加薩走廊自2007年起遭到以色列封鎖。長期以來，拉法關卡一直是獲准離境的加薩居民離開這塊狹長土地的主要出口。

加薩走廊 以色列 埃及

延伸閱讀

斷垣殘壁中重燃希望，加薩停火協議下的集體婚禮

加薩戰禍逾7萬死 教宗：兩國方案是以巴衝突唯一解方

加薩衛生當局：以哈戰爭死亡數破7萬人

以色列、哈馬斯確認交接遺體 停火協議再邁進

相關新聞

KK園區遭緬甸軍政府突襲！外媒酸「演習式掃蕩」 2萬被囚者生死未卜

緬甸軍政府日前高調宣布，成功取締位在中緬邊境、被稱為「KK園區」的大型詐騙基地，並以炸毀建築的方式作為示威。然而外媒披露，當爆破聲響起時，園區早已人去樓空，包括寫字樓、食堂、醫院與宿舍都被夷為平地，但真正操控詐騙的主腦早在行動前收到風聲，提前轉移據點，留下大批失聯的受害者仍不知去向。

遭控收賄、操縱股價等罪名 南韓前第一夫人金建希遭求處15年徒刑

因收受賄賂和其他罪名遭到起訴、正接受審判的南韓前第一夫人金建希今天遭到檢方求處總計15年有期徒刑

戒嚴風波滿1年 尹錫悅「給國民的話」批南韓成「間諜天堂」

南韓前總統尹錫悅今天在戒嚴風波滿1年之際，透過律師團隊發表了一段題為「給國民的話」聲明，其中他批評，共同民主黨反對擴大適...

南韓戒嚴風波滿1年 尹錫悅再澄清「並沒有使國會失能的意圖」

距離南韓前總統尹錫悅發布戒嚴風波滿1年，日本讀賣新聞今天報導，尹錫悅接受書面採訪表示，當時只是在國家危機狀況下做出的緊急...

以色列：哈瑪斯移交遺體經鑑定非屬於加薩最後2人質

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天表示，伊斯蘭武裝組織哈瑪斯（Hamas）昨天移交的遺...

南韓修法禁止對北韓發送氣球傳單 盼緩和緊張關係

南韓統一部今天表示，隨著修訂「航空安全法」，禁止在禁飛區域中飛行無人自由飛行物體（氣球、傳單等），有望停止阻礙南北關係、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。