遭控收賄、操縱股價等罪名 南韓前第一夫人金建希遭求處15年徒刑

中央社／ 首爾3日綜合外電報導
南韓前第一夫人金建希今天遭到檢方求處總計15年有期徒刑。圖／美聯社資料照
因收受賄賂和其他罪名遭到起訴、正接受審判的南韓前第一夫人金建希今天遭到檢方求處總計15年有期徒刑。

路透社報導，本案這項最新進展正值當局針對前總統尹錫悅去年短暫實施戒嚴，以及對曾經權傾一時這對夫妻相關醜聞展開的調查將滿一年之際。

首爾中央地方法院預計將於明年1月28日宣判。

在尹錫悅宣布戒嚴屆滿一年的今天開庭審理時，檢方針對金建希包括操縱股價、違反「政治資金法」和收受統一教會賄賂等指控，進行結案陳詞。

身穿黑色套裝的金建希今天就本案受到社會關注向大眾致歉。她否認不法指控。

金建希 尹錫悅 南韓

