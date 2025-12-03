戒嚴風波滿1年 尹錫悅「給國民的話」批南韓成「間諜天堂」

快訊

中央社／ 首爾3日綜合外電報導
南韓前總統尹錫悅。圖／路透社
南韓前總統尹錫悅。圖／路透社

南韓前總統尹錫悅今天在戒嚴風波滿1年之際，透過律師團隊發表了一段題為「給國民的話」聲明，其中他批評，共同民主黨反對擴大適用間諜法，使大韓民國成為「間諜天堂」。

根據「首爾新聞」報導，尹錫悅今天由律師團隊代為轉述的立場聲明中表示，去年戒嚴是為了對抗使國政癱瘓、摧毀自由憲政秩序的顛覆勢力，是堅決保護國民自由與主權的守護憲法行動。

今天公開的尹錫悅立場文，是律師裴義哲（音譯）在看守所接見尹錫悅時，聽取內容後記錄並公布的。

尹錫悅表示，當時共同民主黨的國會獨裁權力彈劾政府人事多達30次，並將國防、經濟等主要預算全數刪除。且非法錄用人事超過1200件，加上投開票皆有可能遭駭入，中央選舉管理委員會的公正性受到嚴重威脅。

尹錫悅也批評，共同民主黨反對擴大適用間諜法，使大韓民國成為「間諜天堂」，「這些親中、親北的賣國行為橫行，國會獨裁權力眼中完全沒有國民」。

針對緊急戒嚴，尹錫悅強調，是基於總統權限發布緊急狀態，為了重新建立自由民主主義的憲政秩序，「是我不夠周全，未能阻止破壞國憲勢力所掀起的內亂風暴，對於給國民帶來的心理傷害與不便，我深感愧疚」。

尹錫悅提到，終生奉獻國家的軍人與公務員，因服從總統的正當命令正受到打壓，「這是不應該的，所有責任都在身為軍隊統帥的我」。尹錫悅喊話：「現在是團結一致、對抗不義與不正的獨裁政權之時，請一起向踐踏國民的政權亮出『紅牌』。」

尹錫悅 間諜 南韓 南韓戒嚴

相關新聞

KK園區遭緬甸軍政府突襲！外媒酸「演習式掃蕩」 2萬被囚者生死未卜

緬甸軍政府日前高調宣布，成功取締位在中緬邊境、被稱為「KK園區」的大型詐騙基地，並以炸毀建築的方式作為示威。然而外媒披露，當爆破聲響起時，園區早已人去樓空，包括寫字樓、食堂、醫院與宿舍都被夷為平地，但真正操控詐騙的主腦早在行動前收到風聲，提前轉移據點，留下大批失聯的受害者仍不知去向。

南韓戒嚴風波滿1年 尹錫悅再澄清「並沒有使國會失能的意圖」

距離南韓前總統尹錫悅發布戒嚴風波滿1年，日本讀賣新聞今天報導，尹錫悅接受書面採訪表示，當時只是在國家危機狀況下做出的緊急...

以色列：哈瑪斯移交遺體經鑑定非屬於加薩最後2人質

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天表示，伊斯蘭武裝組織哈瑪斯（Hamas）昨天移交的遺...

南韓修法禁止對北韓發送氣球傳單 盼緩和緊張關係

南韓統一部今天表示，隨著修訂「航空安全法」，禁止在禁飛區域中飛行無人自由飛行物體（氣球、傳單等），有望停止阻礙南北關係、...

中加領導人會晤後關係回暖 陸企業家代表團訪問加拿大

中加領導人10月底在韓國會晤後，兩國關係回暖。中國貿促會今天宣布，組織中國企業家代表團於11月30日至12月2日訪問加拿...

