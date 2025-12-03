快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

美中對峙白熱化 美擴建希臘軍港力抗中國大陸一帶一路

中央社／ 羅馬3日專電

美中角力在南歐拉開關鍵新戰線，爭奪希臘戰略港口主導權。美國大使敦促希臘政府出售中資掌控的要港「彼里夫斯」，中國使館強烈反彈，希臘議會近日同意美國擴建鄰港「埃萊夫西斯」為軍事重地，美中在希臘對峙局勢逐漸白熱化。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）2日報導，「爭奪希臘港口」是美中對抗中最鮮為人知卻最激烈的領域。11月27日，希臘議會通過埃萊夫西斯港（Eleusis，以下簡稱埃港）擴建案，埃港2023年被美國集團Onex收購，此次擴建案讓美商增加40公頃土地使用權，並同意其業務「從傳統造船擴展到商業物流、能源、港口和軍事領域」。

報導指出，美國擴建埃港重要性在於，該港緊鄰由中國控制的彼里夫斯港（Piraeus，以下簡稱彼港）。彼港67%股份由中國國有企業中遠集團持有，且被中國領導人習近平稱為龍頭，是中國「一帶一路」重要據點，埃港可能成為美國對抗中國在地中海影響力的「橋頭堡」。

晚郵報指出，中遠集團2016年在希臘取得彼港管理權，特許經營期至2052年，中國不斷擴大營運，2023年彼港已是歐洲第4大貨櫃港口。

新抵任的美國駐希臘大使季伏爾（KimberlyGuilfoyle）11月中旬接受希臘電視台訪問，敦促希臘出售中資掌控的彼港，以對抗中國在當地的影響力。季伏爾曾任福斯新聞（Fox News）主持人，還曾是川普長子小唐納的未婚妻，與川普家族淵源深。

中國駐希臘使館11月19日在X平台大動作貼文反批，美國此舉是惡意誹謗中希正常經貿合作，嚴重干預希臘內政。11月20日中國使館再貼出彼港照片，強調希臘應知道患難之中「誰是真朋友」。

美中兩強在希臘公然槓上，讓希臘政府陷入兩難。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）11月30日在新加坡經濟論壇接受外媒訪問時表示，希臘希望在美中之間找到「折衷方案」，中國表態不會出售彼港，因此希臘已和美國簽署一些協議，「證明希臘能在不質疑過去投資及既有結構情況下，構建互利共贏的安排」。

不過美中在希臘角力背後可能涉及更大戰略藍圖，「希臘城市時報」（Greek City Times）11月26日報導，美國戰爭部次長柯伯吉（Elbridge Colby）9月20日在X平台貼出照片，他在五角大廈接見了希臘副外長巴帕多普洛（Alexandra Papadopoulou），深入討論「地中海東部的戰略局勢」。

柯伯吉主要負責川普政府的國防政策制定，他長期主張中國是美國面臨的首要威脅，美國應致力制衡北京。

希臘副外長巴帕多普洛則被歸類為政治光譜另一端，日經亞洲（Nikkei Asia）2023年11月曾報導，希臘政府發函要求國內外官員避免參加台灣主辦的活動，以免激怒中國。這份緊急訓令的簽署者就是巴帕多普洛，信中還警告，不要在希臘政府大樓或台灣的代表處會見台灣官員。

希臘城市時報引述知情人士透露，希臘港口爭奪戰不會只限於彼港，畢竟美國駐希臘大使館二號人物哈克（Josh Huck）也是中國事務專家。另外兩個港口第撒隆尼基（Thessaloniki）、佛羅斯（Volos）很快會被搬上檯面，因為希臘港口是西方主導的「印度-中東-歐洲經濟走廊」（IMEC）關鍵點，IMEC被視為抗衡中國「一帶一路」的方案。

希臘 美國 美中關係 一帶一路

延伸閱讀

全聯一年賣破3,000噸！美國華盛頓州產季報到 新品「宇宙脆」強勢登台

川普提議在美建造核潛艦 李在明：現實面較困難

聽奧／2029年達福林匹克運動會在希臘雅典 期待我國再創佳績

沒有對白的舞台劇 秋天藝術節「仁慈小酒館」用靈魂歌聲重塑希臘悲劇

相關新聞

戒嚴風波滿1年 尹錫悅「給國民的話」批南韓成「間諜天堂」

南韓前總統尹錫悅今天在戒嚴風波滿1年之際，透過律師團隊發表了一段題為「給國民的話」聲明，其中他批評，共同民主黨反對擴大適...

KK園區遭緬甸軍政府突襲！外媒酸「演習式掃蕩」 2萬被囚者生死未卜

緬甸軍政府日前高調宣布，成功取締位在中緬邊境、被稱為「KK園區」的大型詐騙基地，並以炸毀建築的方式作為示威。然而外媒披露，當爆破聲響起時，園區早已人去樓空，包括寫字樓、食堂、醫院與宿舍都被夷為平地，但真正操控詐騙的主腦早在行動前收到風聲，提前轉移據點，留下大批失聯的受害者仍不知去向。

南韓戒嚴風波滿1年 尹錫悅再澄清「並沒有使國會失能的意圖」

距離南韓前總統尹錫悅發布戒嚴風波滿1年，日本讀賣新聞今天報導，尹錫悅接受書面採訪表示，當時只是在國家危機狀況下做出的緊急...

以色列：哈瑪斯移交遺體經鑑定非屬於加薩最後2人質

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天表示，伊斯蘭武裝組織哈瑪斯（Hamas）昨天移交的遺...

南韓修法禁止對北韓發送氣球傳單 盼緩和緊張關係

南韓統一部今天表示，隨著修訂「航空安全法」，禁止在禁飛區域中飛行無人自由飛行物體（氣球、傳單等），有望停止阻礙南北關係、...

中加領導人會晤後關係回暖 陸企業家代表團訪問加拿大

中加領導人10月底在韓國會晤後，兩國關係回暖。中國貿促會今天宣布，組織中國企業家代表團於11月30日至12月2日訪問加拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。