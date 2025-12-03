美中對峙白熱化 美擴建希臘軍港力抗中國大陸一帶一路

美中角力在南歐拉開關鍵新戰線，爭奪希臘戰略港口主導權。美國大使敦促希臘政府出售中資掌控的要港「彼里夫斯」，中國使館強烈反彈，希臘議會近日同意美國擴建鄰港「埃萊夫西斯」為軍事重地，美中在希臘對峙局勢逐漸白熱化。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）2日報導，「爭奪希臘港口」是美中對抗中最鮮為人知卻最激烈的領域。11月27日，希臘議會通過埃萊夫西斯港（Eleusis，以下簡稱埃港）擴建案，埃港2023年被美國集團Onex收購，此次擴建案讓美商增加40公頃土地使用權，並同意其業務「從傳統造船擴展到商業物流、能源、港口和軍事領域」。

報導指出，美國擴建埃港重要性在於，該港緊鄰由中國控制的彼里夫斯港（Piraeus，以下簡稱彼港）。彼港67%股份由中國國有企業中遠集團持有，且被中國領導人習近平稱為龍頭，是中國「一帶一路」重要據點，埃港可能成為美國對抗中國在地中海影響力的「橋頭堡」。

晚郵報指出，中遠集團2016年在希臘取得彼港管理權，特許經營期至2052年，中國不斷擴大營運，2023年彼港已是歐洲第4大貨櫃港口。

新抵任的美國駐希臘大使季伏爾（KimberlyGuilfoyle）11月中旬接受希臘電視台訪問，敦促希臘出售中資掌控的彼港，以對抗中國在當地的影響力。季伏爾曾任福斯新聞（Fox News）主持人，還曾是川普長子小唐納的未婚妻，與川普家族淵源深。

中國駐希臘使館11月19日在X平台大動作貼文反批，美國此舉是惡意誹謗中希正常經貿合作，嚴重干預希臘內政。11月20日中國使館再貼出彼港照片，強調希臘應知道患難之中「誰是真朋友」。

美中兩強在希臘公然槓上，讓希臘政府陷入兩難。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）11月30日在新加坡經濟論壇接受外媒訪問時表示，希臘希望在美中之間找到「折衷方案」，中國表態不會出售彼港，因此希臘已和美國簽署一些協議，「證明希臘能在不質疑過去投資及既有結構情況下，構建互利共贏的安排」。

不過美中在希臘角力背後可能涉及更大戰略藍圖，「希臘城市時報」（Greek City Times）11月26日報導，美國戰爭部次長柯伯吉（Elbridge Colby）9月20日在X平台貼出照片，他在五角大廈接見了希臘副外長巴帕多普洛（Alexandra Papadopoulou），深入討論「地中海東部的戰略局勢」。

柯伯吉主要負責川普政府的國防政策制定，他長期主張中國是美國面臨的首要威脅，美國應致力制衡北京。

希臘副外長巴帕多普洛則被歸類為政治光譜另一端，日經亞洲（Nikkei Asia）2023年11月曾報導，希臘政府發函要求國內外官員避免參加台灣主辦的活動，以免激怒中國。這份緊急訓令的簽署者就是巴帕多普洛，信中還警告，不要在希臘政府大樓或台灣的代表處會見台灣官員。

希臘城市時報引述知情人士透露，希臘港口爭奪戰不會只限於彼港，畢竟美國駐希臘大使館二號人物哈克（Josh Huck）也是中國事務專家。另外兩個港口第撒隆尼基（Thessaloniki）、佛羅斯（Volos）很快會被搬上檯面，因為希臘港口是西方主導的「印度-中東-歐洲經濟走廊」（IMEC）關鍵點，IMEC被視為抗衡中國「一帶一路」的方案。