南韓戒嚴風波滿1年 尹錫悅再澄清「並沒有使國會失能的意圖」

中央社／ 首爾3日綜合外電報導
南韓前總統尹錫悅（中）。圖／歐新社
南韓前總統尹錫悅（中）。圖／歐新社

距離南韓前總統尹錫悅發布戒嚴風波滿1年，日本讀賣新聞今天報導，尹錫悅接受書面採訪表示，當時只是在國家危機狀況下做出的緊急事態宣言，主張自己並無使國會失能的意圖。

「讀賣新聞」今天報導以書面採訪南韓前總統尹錫悅的內容，這次書面訪問是上個月透過負責律師向尹錫悅提出請求而進行的內容。

報導指出，尹錫悅再度為他去年宣布戒嚴的行為正當化，他強調，宣布戒嚴是在自由民主主義的憲政秩序崩壞與國家危機狀況下做出的國家緊急事態宣言，「目的是向作為主人的國民告知情況」。

報導指出，在對尹錫悅的審判中，他是否向國會投入兵力以阻止戒嚴解除是爭議之一。不過尹錫悅表示，「與過去壓迫國民的戒嚴不同，我在數小時內就接受國會解除要求」，尹錫悅主張自己並無使國會失能的意圖。

韓聯社則引述日本「每日新聞」報導指出，距離尹錫悅發布戒嚴風波已經過了1年，之後圍繞彈劾等議題，南韓輿論的分裂與對立變得更加尖銳。

每日新聞分析指出，南韓朝野在是否處罰參與戒嚴的公務員等議題上對立，且行動皆顧慮其強硬派支持者，「忽視中間層的進步派與保守派兩極對立，即便過了一年也毫無緩和」。

「朝日新聞」也在社論中指出，南韓雖然在民主化後成功解決了戒嚴這種異常狀態，但威脅民主、導致危機的種子仍存在，「動搖民主的危險加劇，已成為包括日本在內的全球課題」。

尹錫悅 南韓 南韓戒嚴

