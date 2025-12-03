KK園區遭緬甸軍政府突襲！外媒酸「演習式掃蕩」 2萬被囚者生死未卜

緬甸軍政府日前高調宣布，成功取締位在中緬邊境、被稱為「KK園區」的大型詐騙基地，並以炸毀建築的方式作為示威。然而外媒披露，當爆破聲響起時，園區早已人去樓空，包括寫字樓、食堂、醫院與宿舍都被夷為平地，但真正操控詐騙的主腦早在行動前收到風聲，提前轉移據點，留下大批失聯的受害者仍不知去向。

《衛報》2日指出，這座被形容為「詐騙城」的園區，過去曾容納上萬名被強迫詐騙的勞工，這次行動中，約有上千人趁亂逃至鄰國、兩千人被拘留，但仍有多達兩萬名疑似遭人口販運的受害者完全失蹤。

外國研究團隊指出，東南亞近年形成一個前所未見的「詐騙經濟體」。詐騙集團運作方式愈來愈像科技公司，從以往的假郵件與簡訊，演變成大量使用生成式AI、深偽影像、假投資平台等工具，其中「殺豬盤」更是最賺錢的模式。調查顯示，全球受害者平均損失超過15.5萬美元（約台幣487萬元），有人甚至賠掉人生積蓄。

龐大的獲利也讓詐騙產業快速產生「工業化」。僅2024年底，湄公河區域的詐騙金流就估計達440億美元，約占當地正式經濟規模的四成，讓不少專家形容：「詐騙不只是犯罪，而是一門撼動國家經濟的巨型黑產。」這些園區規模龐大、位置公開，有些甚至堂而皇之設在經濟特區、邊境或免稅區，不避諱外界目光。

更令人憂心的是，詐騙金流疑似已滲透多國政府與權勢核心，泰國財政部副部長曾因被指與詐騙網絡牽扯而請辭；在柬埔寨，有大型企業因涉及跨國詐騙與洗錢遭到英美聯合制裁，部分緬甸武裝勢力也被指控利用詐騙園區金流支撐軍費，使詐騙成為武裝衝突的一環。

儘管各國不時對外宣稱「決心打擊詐騙」，但分析普遍認為，這些演習式的掃蕩大多只抓到中階管理或營運者，真正的操盤手早已另尋新基地，「看似是打地鼠，但其實沒有打中地鼠。」專家形容，若沒有跨國合作與制度改革，詐騙園區只會越拆越多、越搬越大，其背後的龐大黑網絡恐怕仍遠未被觸及。