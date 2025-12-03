歐盟撤回WTO貿易訴訟 立陶宛不反對但稱中國大陸仍施壓

快訊

中央社／ 維爾紐斯3日專電
歐盟近日以立陶宛對中貿易已恢復為由，撤回2022年向世界貿易組織提出的對中貿易訴訟。立陶宛外交部昨日表示不反對歐盟決定，但指出中國仍施加部分限制措施。圖／路透社
歐盟近日以立陶宛對中貿易已恢復為由，撤回2022年向世界貿易組織提出的對中貿易訴訟。立陶宛外交部昨日表示不反對歐盟決定，但指出中國仍施加部分限制措施。歐盟承諾將繼續透過其他方式排除剩餘限制。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，立國外交部2日表示不反對歐盟執委會撤銷訴訟的決定，並指出歐盟先前已與立陶宛進行通知與磋商。歐盟方面撤回申訴的理由為立陶宛的利益已獲保障，且立陶宛對中國的年度出口已回復至北京實施經濟壓迫前的水準。

不過立陶宛外交部強調，中國仍對立陶宛5類出口產品維持限制措施，其中包括衛生及植物檢疫相關門檻。

立陶宛外交部另指出，中國在今年8月針對兩家立陶宛銀行Urbo Bankas與Mano Bankas無根據地實施報復性制裁，立陶宛的外交代表權益問題也尚未獲得解決。

中國稱對立陶宛銀行的制裁是為了回應歐盟針對俄羅斯的第18輪制裁方案，該方案將兩家中國銀行列入制裁名單。然而，中國制裁的這兩家立陶宛銀行並未在中國營運，因此被視為象徵性的制裁。

立陶宛外交部表示，歐盟執委會已書面承諾，將在政治和技術層面推動取消剩餘的限制，並繼續監控局勢。雙方並同意，必要時將啟動歐盟的反脅迫工具。

立陶宛在2021年同意台灣在維爾紐斯（Vilnius）成立以「台灣」為名的辦事處，中國隨後將其與立陶宛的外交關係降級，並施加貿易限制。歐盟於2022年向世界貿易組織（WTO）提告，指稱中國不合理的貿易限制措施使當年立陶宛對中出口減少8成。中國則否認對立陶宛進行脅迫。

世界貿易組織於1日發出的文件指出，歐盟認為沒有必要繼續追究對中國的申訴，因為「爭端的核心目標已經達成，相關貿易已經恢復」。

歐盟強調，撤回申訴不會改變其對局勢的評估，並將繼續關注事態發展。

