南韓修法禁止對北韓發送氣球傳單 盼緩和緊張關係

南韓統一部今天表示，隨著修訂「航空安全法」，禁止在禁飛區域中飛行無人自由飛行物體（氣球、傳單等），有望停止阻礙南北關係、威脅邊境地區安全的發放傳單行為。

根據韓聯社報導，統一部今天表示，李在明政府自上任後，為了緩和軍事緊張並恢復南北互信，採取阻止對北韓散發傳單、擴音器廣播等措施，這次修訂「航空安全法」將支持政府的這些努力。

另外，統一部指出，為了預防與制止在邊境地區違反航空安全法等行為，也期待「警察職務執行法」修正案能盡快在國會進行。

國會昨天在本會議中通過「航空安全法」修法，不論外掛物品重量多少，一律禁止無人自由飛行物體在禁飛區飛行，並將對違規行為加以處罰。

根據修法前規定，只要外掛物重量低於2公斤，即可無需國土交通部允許而在禁飛區飛行。因此之前一些團體會將傳單綁在一起，調整成不滿2公斤，製成氣球後進行傳單散發。