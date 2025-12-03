快訊

NBA／震撼彈！快艇裁掉「控衛之神」保羅 總管說明原因

悄悄設置繳費設備 好市多新莊店「終結免費停車」…全台剩這5店未收費

川普簽署「台灣保證實施法案」 擬解除台美交流限制！陸外交部回應了

南韓修法禁止對北韓發送氣球傳單 盼緩和緊張關係

中央社／ 首爾3日綜合外電報導
南韓統一部表示，隨著修訂「航空安全法」，禁止在禁飛區域中飛行無人自由飛行物體（氣球、傳單等）。圖／路透社
南韓統一部表示，隨著修訂「航空安全法」，禁止在禁飛區域中飛行無人自由飛行物體（氣球、傳單等）。圖／路透社

南韓統一部今天表示，隨著修訂「航空安全法」，禁止在禁飛區域中飛行無人自由飛行物體（氣球、傳單等），有望停止阻礙南北關係、威脅邊境地區安全的發放傳單行為。

根據韓聯社報導，統一部今天表示，李在明政府自上任後，為了緩和軍事緊張並恢復南北互信，採取阻止對北韓散發傳單、擴音器廣播等措施，這次修訂「航空安全法」將支持政府的這些努力。

另外，統一部指出，為了預防與制止在邊境地區違反航空安全法等行為，也期待「警察職務執行法」修正案能盡快在國會進行。

國會昨天在本會議中通過「航空安全法」修法，不論外掛物品重量多少，一律禁止無人自由飛行物體在禁飛區飛行，並將對違規行為加以處罰。

根據修法前規定，只要外掛物重量低於2公斤，即可無需國土交通部允許而在禁飛區飛行。因此之前一些團體會將傳單綁在一起，調整成不滿2公斤，製成氣球後進行傳單散發。

北韓 南韓

延伸閱讀

川普提議在美建造核潛艦 李在明：現實面較困難

韓戒嚴風波1年 李在明：比照納粹戰犯 活著就追究刑責

中日衝突升溫是否挺日？南韓總統李在明：打架要攔著、生意要撮合

李在明戒嚴風波周年談話 12月3日定為國民主權日

相關新聞

成監控工具？印度要求新手機預先安裝政府App 在野質疑資安風險

印度政府要求新智慧型手機預先安裝一款國營應用程式，引發隱私與監控疑慮。印度主要反對黨國大黨今天表示，此舉涉及重大隱私風險...

南韓修法禁止對北韓發送氣球傳單 盼緩和緊張關係

南韓統一部今天表示，隨著修訂「航空安全法」，禁止在禁飛區域中飛行無人自由飛行物體（氣球、傳單等），有望停止阻礙南北關係、...

中加領導人會晤後關係回暖 陸企業家代表團訪問加拿大

中加領導人10月底在韓國會晤後，兩國關係回暖。中國貿促會今天宣布，組織中國企業家代表團於11月30日至12月2日訪問加拿...

巴西總統魯拉與川普通話 同意聯手打擊組織犯罪

巴西總統府表示，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與美國總統川普今天通話，同意加強兩國在...

韓戒嚴風波1年 李在明：比照納粹戰犯 活著就追究刑責

距離南韓前總統尹錫悅在去年12月3日實施緊急戒嚴已經過了一周年，現任總統李在明2日說重話表示，「國家權力犯罪，必須像處理...

黎巴嫩彌撒湧15萬人 教宗返國前促停止攻擊與敵對

羅馬天主教教宗良十四世2日結束為期三天的黎巴嫩訪問行程，教宗啟程返國前呼籲停止「攻擊與敵對行動」，並強調中東亟需以新的方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。