中加領導人會晤後關係回暖 陸企業家代表團訪問加拿大

中央社／ 台北3日電
大陸國家主席習近平10月31日與加拿大總理卡尼，在亞太經濟合作會議（APEC）南韓國慶州峰會舉行場邊會晤。圖／美聯社
大陸國家主席習近平10月31日與加拿大總理卡尼，在亞太經濟合作會議（APEC）南韓國慶州峰會舉行場邊會晤。圖／美聯社

中加領導人10月底在韓國會晤後，兩國關係回暖。中國貿促會今天宣布，組織中國企業家代表團於11月30日至12月2日訪問加拿大，深化兩國貿易、投資等領域務實合作，並強調這是推動落實中加領導人會晤成果。

中國國家主席習近平10月31日與加拿大總理卡尼（Mark Carney）在亞太經濟合作會議（APEC）韓國慶州峰會舉行場邊會晤，這是2017年以來兩國領導人首次正式會談，習近平於會晤中強調，中加關係「已回暖」。

中國國際貿易促進委員會今天發布新聞稿表示，11月30日至12月2日，應加中貿易理事會邀請，中國貿促會組織中國企業家代表團訪問加拿大多倫多、渥太華，推動落實中加領導人韓國慶州會晤成果，加強兩國工商界溝通交往，深化貿易、投資等領域務實合作。

訪問期間，中國貿促會會長任鴻斌率團與加政商界人士廣泛交流，會見加拿大全球事務部負責人，與加中貿易理事會、多倫多地區貿易委員會、加拿大肉類協會、豬肉協會、大豆協會、林產品協會等主要商協會和博楓集團等加拿大企業負責人座談交流。

中國貿促會說，重點是宣介中共20屆四中全會精神，介紹中國以高品質發展推進「中國式現代化」、堅持推進高水準對外開放有關情況，強調中國貿促會願與加方各界攜手推動兩國企業擴大貿易投資合作，加強產業鏈、供應鏈協同發展，歡迎加拿大工商界在2026年積極參與APEC中國年系列工商界活動和第4屆鏈博會。

據發布，訪加期間，中國貿促會與加中貿易理事會共同舉辦中加貿易與投資合作論壇，並推介第4屆鏈博會，中加政府部門、機構和企業代表150餘人就先進製造、數位科技、清潔能源、綠色農業等重點合作領域展開交流洽談。

根據中國貿促會此前發布，中國企業家代表團結束訪加行程後，預計轉往美國訪問。

加拿大 習近平 APEC

