成監控工具？印度要求新手機預先安裝政府App 在野質疑資安風險
印度政府要求新智慧型手機預先安裝一款國營應用程式，引發隱私與監控疑慮。印度主要反對黨國大黨今天表示，此舉涉及重大隱私風險，敦促國會上議院就此展開辯論。
路透社1日率先披露，印度政府私下要求蘋果公司（Apple）、三星電子（Samsung）與小米等手機製造商，須在90天內於手機中預先安裝名為SancharSaathi（通訊夥伴）的國營應用程式（App）。
政府聲稱此應用程式能追蹤失竊手機、阻擋其遭濫用，但隱私倡議者與總理莫迪（Narendra Modi）的不少對手本週大表抗議，形容這是「監控工具」。
印度最大在野黨國大黨（Congress）今天呼籲國會上議院就政府指示引發的「隱私與資安風險」展開辯論。
國大黨高層蘇基瓦拉（Randeep Singh Surjewala）在通知中表示，政府必須說明其強制安裝不可移除程式的法律依據，並警告這類強制性應用程式可能存在「後門」，勢必將危及使用者的資料與隱私。
印度電信部則稱此舉是為了對抗「嚴重危害」網路安全的威脅。
路透社昨天報導，蘋果公司並不打算遵從印度政府這項預先安裝的要求，並將向新德里當局表達其顧慮。
