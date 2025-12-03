聯合國：緬甸罌粟種植10年新高 戰亂助長非法經濟
聯合國今天說，飽受戰亂的緬甸罌粟種植面積大幅增加，來到10年來新高，過去1年成長17%。在衝突與經濟困難之下，越來越多農民投入非法罌粟種植。
路透社報導，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）在報告中說，緬甸今年罌粟種植面積攀升至5萬3100公頃，高於2024年的4萬5200公頃，凸顯在阿富汗產量下滑之際，緬甸作為全球已知主要非法鴉片來源地的地位。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室東南亞及太平洋地區代表項志（Delphine Schantz）在聲明中表示：「緬甸正處於關鍵時刻，大規模種植的擴張顯示，過去幾年罌粟經濟復甦的幅度有多大，也顯示未來進一步擴張的可能性。」
自2021年軍方發動政變推翻由諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬領導的民選政府以來，緬甸政局動盪，引發全國武裝抵抗。
目前執政的緬甸軍政府即將於12月28日舉行備受批評的大選，內戰仍持續激烈。
緬甸軍政府發言人未回應請求評論。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室說，經過連續數年下滑後，最新結果顯示自2020年以來罌粟種植穩定攀升，主要驅動力是同期翻倍的鴉片價格。
種植增幅最大地區為東部撣邦，年增32%；欽邦成長26%。南部的撣邦則仍是主要種植區，占全國總面積44%。這3地目前都發生軍方與武裝組織間的衝突。
調查也首度在與印度接壤的實皆省（Sagaing Region）北部發現552公頃罌粟種植，顯示罌粟種植版圖正向北擴展。
