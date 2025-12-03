快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

國民力量黨魁拒為戒嚴道歉 黨內不同調各自表態

中央社／ 首爾3日綜合外電報導

距離韓國前總統尹錫悅在去年12月3日發布緊急戒嚴風波已過1年，當時執政黨國民力量的現任代表張東赫拒絕為此事道歉，不過國民力量黨內有多名議員今各自發聲明、開記者會道歉。

韓國前總統尹錫悅在去年宣布戒嚴時隸屬保守黨「國民力量」。根據韓媒中央日報，目前的在野黨國民力量代表張東赫今天在社群媒體寫道，當時緊急戒嚴是為了對抗國會暴政，「未能團結一致好好戰鬥的國民力量也難以擺脫責任。」

張東赫拒絕為戒嚴事件道歉，報導指出，這與國民力量黨內「少壯派」要求的方向不同，少壯派提出包括為戒嚴事件道歉，並與尹錫悅切割；不過張東赫提出的「國會暴政」論點與尹錫悅當時提出的戒嚴名分相近。

國民力量議員們今天各自道歉，議員宋錫俊透過聲明表示，緊急戒嚴不僅不符合憲法規定的戒嚴要件，也給國民帶來衝擊並引發國家混亂，「作為當時執政黨一員，未能事先知情也未能預防，我深感遺憾與歉意，不論任何理由，都向國民低頭致歉」。

國會國防委員會的議員庾龍源則召開記者會，他表示，向受到無法抹去傷害的軍人與國民致上懺悔之心，「作為當時執政黨的國防委員，我未能在事前掌握戒嚴，也未能在事發後更果斷行動，我也無法擺脫這份錯誤」。

議員鄭聖國表示，那天的緊急戒嚴是違憲且違法的，對於給國民造成巨大不安與傷害，致上真摯的歉意。議員韓智雅說：「是由國民力量所推出的總統宣布了違憲、違法的戒嚴，沒有任何藉口，在此深深致歉。」

國民力量共25名議員在今天舉行「省察與反省記者會」，由議員李成權為中心組成的學習小組「對策與責任」在道歉文草稿中寫道，「作為當時執政黨的國會議員，深切感受到未能事先阻止戒嚴的責任，向國民低頭致歉」。

議員 尹錫悅 緊急戒嚴

延伸閱讀

李在明戒嚴風波周年談話 12月3日定為國民主權日

談中日關係緊張 李在明：韓國要成為調停角色

國防特別條例遭暫緩列案 政院不解：遺憾立院提違憲要求又擋排案

在野要求國情報告即問即答 民進黨斥違憲：嘴上挺國防卻扯後腿

相關新聞

秘魯總統候選人駕車遇襲！槍手連開3槍 擋風玻璃彈孔血跡照曝光

法新社報導，秘魯總統候選人貝勞恩德（Rafael Belaunde）2日在首都利馬南部遇襲，槍手朝車輛連開三槍，貝勞恩德...

巴西總統魯拉與川普通話 同意聯手打擊組織犯罪

巴西總統府表示，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與美國總統川普今天通話，同意加強兩國在...

韓戒嚴風波1年 李在明：比照納粹戰犯 活著就追究刑責

距離南韓前總統尹錫悅在去年12月3日實施緊急戒嚴已經過了一周年，現任總統李在明2日說重話表示，「國家權力犯罪，必須像處理...

黎巴嫩彌撒湧15萬人 教宗返國前促停止攻擊與敵對

羅馬天主教教宗良十四世2日結束為期三天的黎巴嫩訪問行程，教宗啟程返國前呼籲停止「攻擊與敵對行動」，並強調中東亟需以新的方...

防美突擊 委內瑞拉總統馬杜洛頻換床位及手機 仰賴盟友古巴

委內瑞拉強人總統馬杜洛(Nicolas Maduro)被川普政府指控經營「毒品恐怖主義」(narcoterrorist)...

趕在合憲聽證會前 新加坡2天處決3毒犯 死刑再惹議

新加坡今年已因毒品與謀殺罪處決17人，創下2003年以來新高，上周更在活動人士預計於3日聽證挑戰毒品犯罪強制死刑合憲性之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。