國民力量黨魁拒為戒嚴道歉 黨內不同調各自表態

距離韓國前總統尹錫悅在去年12月3日發布緊急戒嚴風波已過1年，當時執政黨國民力量的現任代表張東赫拒絕為此事道歉，不過國民力量黨內有多名議員今各自發聲明、開記者會道歉。

韓國前總統尹錫悅在去年宣布戒嚴時隸屬保守黨「國民力量」。根據韓媒中央日報，目前的在野黨國民力量代表張東赫今天在社群媒體寫道，當時緊急戒嚴是為了對抗國會暴政，「未能團結一致好好戰鬥的國民力量也難以擺脫責任。」

張東赫拒絕為戒嚴事件道歉，報導指出，這與國民力量黨內「少壯派」要求的方向不同，少壯派提出包括為戒嚴事件道歉，並與尹錫悅切割；不過張東赫提出的「國會暴政」論點與尹錫悅當時提出的戒嚴名分相近。

國民力量議員們今天各自道歉，議員宋錫俊透過聲明表示，緊急戒嚴不僅不符合憲法規定的戒嚴要件，也給國民帶來衝擊並引發國家混亂，「作為當時執政黨一員，未能事先知情也未能預防，我深感遺憾與歉意，不論任何理由，都向國民低頭致歉」。

國會國防委員會的議員庾龍源則召開記者會，他表示，向受到無法抹去傷害的軍人與國民致上懺悔之心，「作為當時執政黨的國防委員，我未能在事前掌握戒嚴，也未能在事發後更果斷行動，我也無法擺脫這份錯誤」。

議員鄭聖國表示，那天的緊急戒嚴是違憲且違法的，對於給國民造成巨大不安與傷害，致上真摯的歉意。議員韓智雅說：「是由國民力量所推出的總統宣布了違憲、違法的戒嚴，沒有任何藉口，在此深深致歉。」

國民力量共25名議員在今天舉行「省察與反省記者會」，由議員李成權為中心組成的學習小組「對策與責任」在道歉文草稿中寫道，「作為當時執政黨的國會議員，深切感受到未能事先阻止戒嚴的責任，向國民低頭致歉」。