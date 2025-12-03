加薩數萬人亟需醫療撤離 無國界醫生籲各國敞開大門

快訊

中央社／ 日內瓦2日綜合外電報導

無國界醫生組織（MSF）加薩醫療撤離專案統籌呼籲各國敞開大門，接收數萬名境況危急、需要醫療撤離的加薩人，同時警告已有數百人因等待而喪生。

法新社報導，負責協調無國界醫生組織加薩地區醫療撤離工作的伊斯利姆（Hani Isleem）說：「需求實在非常龐大。」

伊斯利姆今天接受法新社採訪時表示，迄今為止各國接收的人數仍然「只是滄海一粟」。

世界衛生組織（WHO）估計，自2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在以色列境內發動攻擊，並引發戰爭以來，已有超過8000名病患從加薩撤離。世衛表示，仍有1萬6500多名病患需要在加薩以外接受治療。

伊斯利姆在瑞士陪同重症與受傷加薩兒童接受治療後，於無國界醫生組織日內瓦總部表示，這個數字僅基於已登記要求醫療撤離的病患，實際數字可能更高。

他說：「我們估計實際數字是這個數字的3到4倍。」

迄今已有超過30個國家接收病患，但只有少數國家，包括埃及與阿拉伯聯合大公國，接收了大量人數。

在歐洲國家中，義大利已收治200多名患者，但像法國和德國這樣的大國迄今尚未接收任何病患。

病患 無國界醫生 加薩

中日衝突升溫是否挺日？南韓總統李在明：打架要攔著、生意要撮合

南韓總統李在明3日就「12.3緊急戒嚴事件」一周年，在青瓦台迎賓館會見外籍記者，期間被問到中日兩國發生外交衝突，南韓是否...

馬克宏訪中走鋼索 專家：不會再犯「棄台論」錯誤

地緣政治變化莫測，美國總統川普上台後，不僅中俄關係更緊密，連美國也向中俄靠攏，讓歐洲處境極為尷尬。被美國拋棄的歐洲雖然不滿中國大陸支持俄羅斯打俄烏戰爭，卻又要與中國做生意，對中國硬不起來。媒體形容，法國總統馬克宏12月3日展開的訪中行有如走鋼索，不過，分析家指出，馬克宏不會再犯上次訪中提出「棄台論」的錯誤。

秘魯總統參選人遇槍擊受傷 反擊歹徒成功脫險

秘魯總統參選人貝勞德（Rafael Belaunde）今天在首都利馬（Lima）以南遭不明槍手襲擊座車，雖然受傷流血，但...

李在明戒嚴風波周年談話 12月3日定為國民主權日

韓國戒嚴風波已滿1年，韓國總統李在明今天發表對國民特別聲明，他指出，順利擊退非法戒嚴，韓國有得諾貝爾和平獎的資格，也要將...

德國人不愛喝啤酒了？無酒精風潮崛起 啤酒產業重洗牌

德國啤酒產業正遭逢前所未見的斷層，GEN Z 掀起「不喝酒」浪潮，加上健身與健康意識抬頭，使傳統酒精飲料的銷量一路下滑，多家百年酒廠甚至被迫關門。面對消費下降，無酒精啤酒雖快速成長，但高成本、口味難復刻、品牌競爭白熱化，並未真正救回整個市場。大啤酒廠砸重金升級，小酒廠卻連踏入新賽道的資本都沒有，產業版圖正重新洗牌。在這場世代轉向下，究竟哪些玩家能活下來？

秘魯總統候選人駕車遇襲！槍手連開3槍 擋風玻璃彈孔血跡照曝光

法新社報導，秘魯總統候選人貝勞恩德（Rafael Belaunde）2日在首都利馬南部遇襲，槍手朝車輛連開三槍，貝勞恩德...

