秘魯總統參選人遇槍擊受傷 反擊歹徒成功脫險

秘魯總統參選人貝勞德（Rafael Belaunde）今天在首都利馬（Lima）以南遭不明槍手襲擊座車，雖然受傷流血，但並無大礙。

法新社報導，秘魯警察首長阿里歐拉（Oscar Arriola）表示，2名持槍歹徒騎乘機車，朝50歲貝勞德所駕駛的休旅車連開「8到9槍」，而這名政治人物也有還擊。

警方表示，有3顆子彈擊碎前擋風玻璃，碎玻璃劃傷了貝勞德，造成他臉部和襯衫都沾有血跡。相關畫面已在電視和社群媒體廣泛流傳。

貝勞德表示，他是在距離利馬約130公里的藍山鎮（Cerro Azul）遭遇這起事件，並「留下幾處擦傷」。

警察首長阿里歐拉向「秘魯21報」（Peru 21）表示，貝勞德用自己的武器還擊，朝攻擊者開了「至少12槍」。目前還未收到有人受到槍傷的通報。

貝勞德曾任能源部長，同時也是前總統費南度．貝勞德（Fernando Belaunde）的孫子，他向警方表示，自己事前未曾收到任何威脅。

秘魯明年4月12日舉行大選，貝勞德面對至少12名參選人的挑戰。

他目前民調聲勢幾乎墊底，領先者包括前利馬市長亞里阿嘉（Rafael Lopez Aliaga）與前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）之女藤森惠子（KeikoFujimori）。這兩位右翼政治人物均表示將對組織犯罪採取強硬手段。