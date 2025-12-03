李在明戒嚴風波周年談話 12月3日定為國民主權日

快訊

中央社／ 首爾3日綜合外電報導
韓國總統李在明。 歐新社

韓國戒嚴風波已滿1年，韓國總統李在明今天發表對國民特別聲明，他指出，順利擊退非法戒嚴，韓國有得諾貝爾和平獎的資格，也要將12月3日定為國民主權日，成為法定假日。

韓國前總統尹錫悅去年12月3日發布緊急戒嚴令，過了6小時後宣布解除戒嚴，引發一連串風波。戒嚴風波已經過了1年，現任總統李在明今天發表「光之革命1周年對國民特別聲明」。

根據韓聯社報導，李在明表示，去年的政變反而成為向世界宣示大韓民國民主主義驚人恢復力的契機，「政變一發生，國民毫不猶豫奔向國會，他們（政變者）極度不義，但我們國民極為正義」。

李在明回顧，當晚國民不是用暴力，而是以舞蹈與歌聲，把非法政變引發的最糟糕瞬間轉化為最美好時刻。李在明也說：「若大韓民國因恢復和平、向全世界展現民主主義的偉大而獲諾貝爾和平獎，將成為所有因衝突與分裂而動搖國家的重大轉折點。」

李在明提到，由「光之革命」誕生的國民主權政府，將為了紀念國民偉大的勇氣與行動，把12月3日定為「國民主權日」，「制定為法定假日，使國民一年至少能回顧這天一次，這很重要」。

李在明強調，「光之革命」尚未結束，對內亂參與者的調查與審判仍在進行中，「為了私利破壞憲政秩序，甚至策動戰爭的無道行為必須受到審判」。李在明提到，就像前總統全斗煥一樣，「最不正義的人反而最常使用『正義』這個詞，因此這個詞彙受到污染」。

李在明指出，在改革過程中，不可能不經過切除疼痛與化膿的手術，「如果只做臨時縫補，很可能再次復發，因此即使疲累，也要為了後代進行徹底治療，內亂事態仍在進行，希望能儘快、嚴正且明確地整理並結束」。

韓國 李在明 主權

