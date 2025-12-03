快訊

中工讓出一席董事 牽涉威京與寶佳「共治或接手」戰略

中職／林書逸有望換上藍色球衣？悍將球團曝：已有鎖定人選、有消息將公布

孩子因一匹馬變專注 日本動物輔助治療讓幼教師感動

秘魯總統候選人駕車遇襲！槍手連開3槍 擋風玻璃彈孔血跡照曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
秘魯總統候選人貝勞恩德（中）2日駕車在首都利馬南部遇襲，遭擋風玻璃碎片擦傷，所幸並未中彈。事發後警方赴現場勘查。歐新社
秘魯總統候選人貝勞恩德（中）2日駕車在首都利馬南部遇襲，遭擋風玻璃碎片擦傷，所幸並未中彈。事發後警方赴現場勘查。歐新社

法新社報導，秘魯總統候選人貝勞恩德（Rafael Belaunde）2日在首都利南部遇襲，槍手朝車輛連開三槍，貝勞恩德遭擋風玻璃碎片擦傷、臉部及上衣可見血跡，所幸並未中彈或受到其他重傷。秘魯警方表示，貝勞恩德當時親自駕車，尚不清楚車內是否還有其他人。根據電視報導引述畫面，擋風玻璃留下三個清晰彈孔，令人怵目驚心。

槍擊案發生在首都利馬南部的塞羅阿蘇爾（Cerro Azul）。警方指出，槍手疑似騎機車接近，並朝貝勞恩德本人及其SUV車輛開火，目前已展開調查。警方並透露，當時貝勞恩德親自駕駛車輛，尚不清楚車內是否有其他乘客。

貝勞恩德所屬自由人民黨（Libertad Popular）高層人士卡特里亞諾（Pedro Cateriano）表示，貝勞恩德並未受重傷，「歹徒沒有得逞」。貝勞恩德向警方透露，此前並未收到任何威脅。

50歲的貝勞恩德曾任能源部長，是兩任前總統費爾南多·貝勞恩德（Fernando Belaunde）的孫子。

電視畫面顯示，貝勞恩德的車輛玻璃破碎、現場凌亂。警方在社群X發聲明表示，正在釐清犯案動機。

秘魯選舉法院院長布爾內奧（Roberto Burneo）譴責槍擊案，並呼籲政府在明年4月12日大選前加強候選人安全。

根據最新民調，目前呼聲較高的候選人是前利馬市長阿利亞加（Rafael Lopez Aliaga）與前獨裁總統藤森謙也的長女、國會議員藤森惠子（Keiko Fujimori）。

這次槍擊正值秘魯面臨貪腐與組織犯罪急遽升高之際，近來勒索暴力蔓延，針對公車司機的致命攻擊頻傳，部分司機因公司拒付保護費而在駕駛時遭槍殺。檢方統計，今年以來已有56名公車司機遇害。

秘魯總統候選人貝勞恩德2日在利馬南部遇襲，根據電視報導引述畫面，擋風玻璃上3道明顯彈孔痕跡，令人怵目驚心。圖/截自@CostaGino在X的照片
秘魯總統候選人貝勞恩德2日在利馬南部遇襲，根據電視報導引述畫面，擋風玻璃上3道明顯彈孔痕跡，令人怵目驚心。圖/截自@CostaGino在X的照片

秘魯總統候選人貝勞恩德（中）2日在利馬南部遇襲，槍手朝車輛連開3槍，貝勞恩德遭擋風玻璃碎片割傷、臉部及上衣可見血跡。圖/截自@CostaGino在X的照片
秘魯總統候選人貝勞恩德（中）2日在利馬南部遇襲，槍手朝車輛連開3槍，貝勞恩德遭擋風玻璃碎片割傷、臉部及上衣可見血跡。圖/截自@CostaGino在X的照片

秘魯

延伸閱讀

跨國回台執行暗殺任務？ 左營槍擊命案槍手生死未卜

影／「南萬華教父」昨告別式 義子上演角頭復仇記 昔天道盟主左右手遇襲

獨／左營槍擊命案百日前夕槍手偷渡海外…檢發布通緝 背景身分曝光

接壤智利邊境移民潮湧 秘魯宣布緊急狀態、加強監控

相關新聞

香港大火惹民怨，禍根是不法串通的「圍標」惡習？

本文是香港宏福苑大火的系列追蹤報導，由香港在地的特約作者為《轉角國際》撰稿，考量香港的新聞採訪環境與發表評論的安全性，作者使用化名撰文，敬請讀者理解。接續前篇：〈失效的消防警報、欠缺阻燃材料：香港宏福苑大火悲劇，災難中的真相與自省〉

德國人不愛喝啤酒了？無酒精風潮崛起 啤酒產業重洗牌

德國啤酒產業正遭逢前所未見的斷層，GEN Z 掀起「不喝酒」浪潮，加上健身與健康意識抬頭，使傳統酒精飲料的銷量一路下滑，多家百年酒廠甚至被迫關門。面對消費下降，無酒精啤酒雖快速成長，但高成本、口味難復刻、品牌競爭白熱化，並未真正救回整個市場。大啤酒廠砸重金升級，小酒廠卻連踏入新賽道的資本都沒有，產業版圖正重新洗牌。在這場世代轉向下，究竟哪些玩家能活下來？

秘魯總統候選人駕車遇襲！槍手連開3槍 擋風玻璃彈孔血跡照曝光

法新社報導，秘魯總統候選人貝勞恩德（Rafael Belaunde）2日在首都利馬南部遇襲，槍手朝車輛連開三槍，貝勞恩德...

川普質疑宏都拉斯選舉公平 當局人工計票確保透明

宏都拉斯選舉當局今天呼籲民眾保持冷靜，並緊急設法解決系統故障，這次故障導致總統大選約20%的選票尚未計算，美國總統川普則...

「不罵」養出崩潰孩 日幼兒園長悟「敢罵」溫柔底線

日本令和「絕對不准罵」政策引爆教育危機，2025文部科學省數據顯示小學生抗拒管教比率暴增27%。 教育現場陷入困境，孩子在師長提出規範時情緒崩潰或拒絕配合。專家警告，過度強調「不罵」正在削弱孩子的抗壓力與自尊。

宏都拉斯大選 親台2在野黨拿下國會7成席次

宏都拉斯總統選舉計票陷入膠著，不過國會改選已大致底定，兩大親台在野黨在一二八席國會合計取得九十席，已超過三分之二修憲門檻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。