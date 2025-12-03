秘魯總統候選人駕車遇襲！槍手連開3槍 擋風玻璃彈孔血跡照曝光

法新社報導，秘魯總統候選人貝勞恩德（Rafael Belaunde）2日在首都利馬南部遇襲，槍手朝車輛連開三槍，貝勞恩德遭擋風玻璃碎片擦傷、臉部及上衣可見血跡，所幸並未中彈或受到其他重傷。秘魯警方表示，貝勞恩德當時親自駕車，尚不清楚車內是否還有其他人。根據電視報導引述畫面，擋風玻璃留下三個清晰彈孔，令人怵目驚心。

槍擊案發生在首都利馬南部的塞羅阿蘇爾（Cerro Azul）。警方指出，槍手疑似騎機車接近，並朝貝勞恩德本人及其SUV車輛開火，目前已展開調查。警方並透露，當時貝勞恩德親自駕駛車輛，尚不清楚車內是否有其他乘客。

貝勞恩德所屬自由人民黨（Libertad Popular）高層人士卡特里亞諾（Pedro Cateriano）表示，貝勞恩德並未受重傷，「歹徒沒有得逞」。貝勞恩德向警方透露，此前並未收到任何威脅。

50歲的貝勞恩德曾任能源部長，是兩任前總統費爾南多·貝勞恩德（Fernando Belaunde）的孫子。

電視畫面顯示，貝勞恩德的車輛玻璃破碎、現場凌亂。警方在社群X發聲明表示，正在釐清犯案動機。

秘魯選舉法院院長布爾內奧（Roberto Burneo）譴責槍擊案，並呼籲政府在明年4月12日大選前加強候選人安全。

根據最新民調，目前呼聲較高的候選人是前利馬市長阿利亞加（Rafael Lopez Aliaga）與前獨裁總統藤森謙也的長女、國會議員藤森惠子（Keiko Fujimori）。

這次槍擊正值秘魯面臨貪腐與組織犯罪急遽升高之際，近來勒索暴力蔓延，針對公車司機的致命攻擊頻傳，部分司機因公司拒付保護費而在駕駛時遭槍殺。檢方統計，今年以來已有56名公車司機遇害。

秘魯總統候選人貝勞恩德2日在利馬南部遇襲，根據電視報導引述畫面，擋風玻璃上3道明顯彈孔痕跡，令人怵目驚心。圖/截自@CostaGino在X的照片