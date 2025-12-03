捷克眾議長訪斯洛伐克 強調兩國立場相近盼重啟關係
捷克眾議長岡村富夫今天出訪斯洛伐克，表示兩國在許多歐洲議題上立場相同，例如反對歐盟碳排放交易制度、反對歐盟移民協議等，並將就這些議題達成共識。斯洛伐克國會議長萊希指出，岡村富夫的來訪，是重啟兩國關係的舉措。
「自由及直接民主黨」（SPD）主席岡村富夫（Tomio Okamura）11月初當選捷克眾議院議長，將首次海外出訪安排到斯洛伐克，延續捷克與斯洛伐克高層政治人物剛上任便互訪的慣例。
斯洛伐克國會議長萊希（Richard Raši）表示，岡村富夫到訪布拉第斯拉瓦（Bratislava），是重啟斯洛伐克與捷克關係的一項舉措，「國會領導層與政府能保持一致立場，對雙方關係至關重要」。
岡村富夫認為，恢復捷克與斯洛伐克的緊密關係，是他此次造訪布拉第斯拉瓦的目標。他表示，捷克與斯洛伐克在許多歐洲議題上持相同立場，例如反對歐盟新的碳排放交易制度（ETS2）、反對歐盟移民協議，以及反對歐盟自2035年後禁止銷售燃油車。
岡村富夫說：「我必須說，在與斯洛伐克方的第一次會談中，我們就這些議題達成共識，也認為我們可以且願意尋求一致立場。」
去年，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）所領導的政府決定停止與斯洛伐克政府的磋商，當時捷克以雙方在關鍵外交議題有重大分歧為由。而這背後主因為兩國在是否提供烏克蘭軍事援助的立場相異。隨著捷克新政府即將上任，捷克援烏的立場可能出現變化。
此次岡村富夫率領訪斯洛伐克的代表團，由新執政聯盟「不滿公民行動黨」（ANO）、「自由及直接民主黨」與「汽車黨」（Motoristé）的議員所組成。
對此，即將卸任的捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）在社群X平台上發文批評：「岡村富夫決定在國會代表團中只帶上自己的執政盟友，給人將出國訪問濫用於黨派政治的感覺。對外代表捷克的應該包含反對派在內，而不是他身邊那一小圈只會附和他的人。」
岡村富夫則表示，「我無法想像讓會破壞捷克、斯洛伐克關係的人成為我代表團的一部分」。
斯洛伐克的代表團也同樣僅由執政黨議員組成。萊希說：「對我來說，新執政聯盟的代表團來訪是很自然的事。捷克與斯洛伐克的執政聯盟將是理念與議題的推動者。」
岡村富夫將在稍晚會見斯洛伐克總統佩拉格利尼（Peter Pellegrini）與總理費佐（Robert Fico）。此外，他將於3日參加捷克、斯洛伐克與奧地利共同舉行的國會領袖會議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言