川普質疑宏都拉斯選舉公平 當局人工計票確保透明

宏都拉斯選舉當局今天呼籲民眾保持冷靜，並緊急設法解決系統故障，這次故障導致總統大選約20%的選票尚未計算，美國總統川普則拋出可能出現舞弊的指控，強調若結果遭竄改，「後果將會非常嚴重」。

路透報導，昨天中午左右以來，選舉機構即未更新開票進度。當時，選委會表示，國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）與自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）處於「技術性拉鋸」，兩人得票率都略低於40%，阿斯夫拉僅以515票微幅領先。執政黨自由重建黨（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19%得票率明顯落居第三。

然而，選委會今天聲明指出，快速計票系統連番出現問題，導致原本能即時更新開票結果的官方網站在昨天大部分時間癱瘓，令這場競爭激烈、投票前即充斥舞弊指控的選戰緊張情勢升高。

選務人員目前正以人工方式計算選票，尚不清楚何時會有最新開票結果。

在計票持續進行之際，根據美國聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）資料，國家黨前宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）昨天從美國監獄獲釋，他原因毒品走私及槍械罪名被判處45年徒刑。

葉南德茲獲得釋放，是因川普敦促宏都拉斯選民投票支持國家黨候選人阿斯夫拉，並表示他會赦免葉南德茲。白宮官員今天證實，川普已經赦免葉南德茲。

川普昨天在社群媒體上發表意見，稱宏都拉斯「試圖更改總統大選結果」，但未提供證據。

川普在「真實社群」（Truth Social）指出：「如果他們這麼做，將付出慘痛代價！宏都拉斯人民在十一月三十日踴躍投票。」

美洲國家組織（Organization of American States）觀察這次投票後表示，這次選舉在全國大致平和，投票率也很高。美洲國家組織昨天指出，投票過程一切正常，僅在部分市鎮出現零星事件。

不過，外界擔憂如果開票過程延遲，緊繃的選情恐引發抗議甚至暴力事件。

選舉當局表示，接下來將直接向媒體和政黨發布開票資訊，確保公眾能夠即時掌握最新結果。