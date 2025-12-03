加拿大疑中製無人機涉國安 台灣供應鏈商機浮現

加拿大皇家騎警（RCMP）稱中國製無人機存在「高度安全風險」，因此禁止用於敏感任務。預料加拿大將逐步棄用中製無人機，尋找非紅供應鏈，溫哥華台貿中心認為這正是台灣廠商的利基所在。

皇家騎警遙控駕駛航空系統（Remotely Piloted Aircraft Systems）機隊共有1230架無人機，有973架（約8成）是中國製造。

根據此聯邦警察部門提交給參議院國家安全委員會的文件顯示，早先選用中國製無人機是因為「成本低廉」，非中國製的價格貴上2倍，每架約3.5萬加元（約新台幣79萬元）。

文件稱，基於風險考量，目前皇家騎警已禁止中國製無人機在飛行過程中傳輸數據，並限制只能用於「非敏感行動」，例如追查失蹤人員、汽車盜竊和維護社區警務等。

加拿大皇家騎警強調，從不使用中國無人機執行緊急救援任務、保護部長和外國政要、維護邊境安全以及與美國當局聯合調查等重大任務。

魁北克大學蒙特婁分校（Université du Québec àMontréal）運營管理教授本達維德（Ygal Bendavid）表示「任何聯網設備，都會引發有關安全漏洞的問題。」

皇家騎警的文件顯示，目前警隊中非中國製無人機有法國、美國和比利時製造，但沒有加拿大製造。

智庫國際治理創新中心（Centre for International Governance Innovation）的資深研究員沃克（Wesley Wark）認為，未來聯邦機構在採購無人機上不能只考慮成本，需要思考戰略需求和安全問題，更應該優先選擇「加拿大製造」。

溫哥華台灣貿易中心主任邱仕敏相信，不僅是皇家騎警，其他加拿大政府部門都會陸續棄用中國無人機，很多私人企業考量保護商業機密下，也會尋找值得信賴的新供應商。

他說：「台灣就是最好的選擇。台灣正努力推動無人機產業，而且台灣在機體設計、控制中心、通訊傳輸等技術和零件都非常卓越。加拿大從無到有生產無人機的成本過高，可以採取台加合作模式，採用台灣供應鏈，進入加拿大組裝生產，就達成『Made in Canada』了。」

邱仕敏最近造訪幾家加拿大企業和機構，都表達出與台灣合作的興趣。

他說，例如育空政府考慮利用無人機在偏遠地區監控麋鹿和氣候變化；大溫哥華地區一間大型溫室農場也希望找合作方，利用無人機監控病蟲害、清理屋頂等工作。「北美很缺人工，無人機使用是未來必然趨勢，這些企業機構都說他們不是只想買機器，是希望有整套『解決方案』，這種涵蓋技術、流程、服務等一條龍模式正是台灣的強項。」

邱仕敏透露，有一家台灣很知名的無人機通訊控制商正為進軍加拿大密集準備中，相信未來會有更多廠商來探索加拿大無人機市場。(編輯：韋樞)