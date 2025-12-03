快訊

北台愈晚愈冷氣溫驟降！吳德榮：全台低溫13-15度

西班牙發現7起新非洲豬瘟病例 總病例數增至9起

中央社／ 巴塞隆納2日綜合外電報導

西班牙農業部今天表示，當局在巴塞隆納附近再發現7隻死去的野豬感染非洲豬瘟，使本次疫情的總病例數增至9起。

法新社報導，西班牙上週在距巴塞隆納21公里的科爾塞羅拉公園（Collserola）發現的兩頭死亡野豬，經檢測後罹患非洲豬瘟，是1994年以來西班牙首度出現非洲豬瘟病例，引發外界對西班牙強大豬肉出口產業的憂慮。

超過100名軍方緊急應變單位成員、加泰隆尼亞（Catalan）地方官員及歐盟專家正合作尋找新病例並防堵疫情。非洲豬瘟對人類無害，但對豬隻極具毀滅性。

農業部聲明指出，實驗室檢測證實在切達尼奧拉德爾巴列斯市（Cerdanyola del Valles）發現的7隻死亡野豬均感染非洲豬瘟，地點「非常接近」首次發現兩隻病例的區域。

聲明補充，對感染區域半徑20公里內的豬場進行檢查後，「未發現症狀或相關病變」。

農業部表示，歐盟執行委員會獸醫緊急應變小組（Veterinary Emergency Team）已於今天加入防疫工作，「評估現場已實施的各項措施並提出建議」，以期「儘速」控制疫情。

若疫情擴散至豬場，恐重創這個全球第三大豬肉及相關產品生產國。

西班牙每年出口近300萬噸豬肉及豬肉加工品至逾百國，不過農業部長普拉納斯（Luis Planas）表示，目前已有約1/3的進口國為安全起見暫停自西班牙進口。

普拉納斯昨天對中國決定繼續接受巴塞隆納以外地區進口豬肉的決定表示歡迎。中國是西班牙豬肉的最大出口市場。

非洲豬瘟目前也蔓延至波羅的海國家與東歐地區，是2014年自俄羅斯傳入。

非洲豬瘟 西班牙 豬肉

延伸閱讀

貢寮福連里舉辦非洲豬瘟及防詐宣導 百名民眾熱情參與

中央推動2027年起禁止廚餘養豬 彰化養豬協會：過渡期要嚴防破口

2027全面禁廚餘養豬 張麗善：「總算見曙光」提醒中央做這事

後年全面禁廚餘養豬 學者：馬上禁止、規畫有效快速廚餘去化配套措施

相關新聞

宏國總統大選膠著 川普無端質疑作票「選委會試圖竄改」

宏都拉斯總統大選初步開票結果一日更新，領先的國家黨候選人阿斯夫拉與自由黨候選人納斯拉亞幾乎平手，僅差五百多票。公開支持阿...

宏都拉斯大選 親台2在野黨拿下國會7成席次

宏都拉斯總統選舉計票陷入膠著，不過國會改選已大致底定，兩大親台在野黨在一二八席國會合計取得九十席，已超過三分之二修憲門檻...

陸學者：宏國若選擇與中斷交 中方不會覺得可惜

宏都拉斯總統大選，初步開票領先的兩位候選人皆傾向與台灣恢復邦交。大陸駐宏都拉斯大使館十一月即表明，希望宏國各派政治力量恪...

「英國躲不掉與中國打交道」 施凱爾：台海是必須討論議題

英國首相施凱爾一日晚間發表年度外交政策演說，提到考量中國的規模和重要性，與中國就全球安全等重大議題打交道，這不是英國可選...

提議恢復南北聯絡 李在明：統一是韓國必經之路

南韓總統李在明二日說，統一是朝鮮半島必經之路，且必須用和平方式，也提議恢復南北之間的聯絡管道，表示這將是和平共存的起點。

川普警告空域關閉後 委政府：美請求重啟赴委移民遣返航班

路透2日報導，委內瑞拉政府2日說，總統馬杜洛已批准一趟從美國起飛的移民遣返航班。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。