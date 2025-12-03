「英國躲不掉與中國打交道」 施凱爾：台海是必須討論議題

英國首相施凱爾一日晚間發表年度外交政策演說，提到考量中國的規模和重要性，與中國就全球安全等重大議題打交道，這不是英國可選擇的問題，而是絕對有必要這麼做。

施凱爾說，「我們必須討論戰略層次挑戰，例如南海和台灣海峽穩定」，以及核武器擴散、人工智慧在武器系統的應用等。

此外，氣候變遷和全球衛生也是英國必須參與的議題，而中國必須是「解決方案的一部分」。

施凱爾說，英國的每一個盟友都可作證，接觸往來是各國維護自身利益的方法，也有助避免誤判。

施凱爾領導的英國工黨政府自去年七月上台以來，多次遭質疑過度急切與北京「改善」關係，甚至有「軟弱」、「磕頭」之嫌。施凱爾一日在倫敦金融城發表年度外交政策演說時，為接觸中國辯護。

去年七月以來，英國陸續有外交、財政、能源、商貿等部會大臣以及科學副大臣訪問中國；首相國家安全顧問已二度訪中，有消息指出教育大臣可望今年底前訪中，施凱爾則可望明年初啟程赴北京。施凱爾一日演說時透露，主責投資事務的副大臣現在就在中國。

施凱爾說，英國需正視，中國已不是「即將成為」強權，而是「已經是」強權，在經濟、科技、軍事、國際政治等領域，當前沒有任何改變比中國崛起影響更為深遠。

施凱爾說，英國的盟友們已發展出更細緻的對中策略，透過積極接觸往來捍衛自身利益，而英國卻像是局外人。他說，美國總統川普今年十月與中國國家主席習近平會談，並將於明年四月訪中。二○一七年五月就任的法國總統馬克宏自二○一八年初以來已訪中二次，三日將再度前往。德國領導人已陸續訪中四次，總理梅爾茨明年初也將訪問中國。

相較之下，二○一八年之後沒有任何英國首相訪問中國，而直到施凱爾去年十一月與習近平會晤，英中已長達六年未舉行領袖會談。

施凱爾提到，在國際舞台上有美國、歐盟和中國三大巨人，他們彼此互動，而英國的未來則取決於如何應對這三大巨人的動態變化。他說，英國政府致力與美國和歐盟建構「非凡紐帶」，至於第三個巨人中國，則必須善加「應對」。