宏都拉斯大選 親台2在野黨拿下國會7成席次

宏都拉斯總統選舉計票陷入膠著，不過國會改選已大致底定，兩大親台在野黨在一二八席國會合計取得九十席，已超過三分之二修憲門檻。

根據宏都拉斯選委會開出的百分之五十七選票，右派在野「國家黨」總統候選人阿斯夫拉和中間偏右在野「自由黨」的納斯拉亞幾乎打成平手。在國會方面，國家黨在總席次一二八席的單一國會囊括五十席，比上屆多出六席，該黨在二○二六至二○三○年的新國會將從最大在野黨躍居第一大黨。

自由黨更是從上屆廿二席增至四十席，成為國會第二大黨。光譜同屬右派的自由黨與國家黨在國會合計將達九十席，超過修憲門檻所需的八十六席，不但今後能主導宏都拉斯的立法方向、憲政改革，還能扭轉現任左派政府二○二一年至今的施政內容。

目前執政的左派「自由重建黨」總統候選人蒙卡達得票率則是落居第三遙遙落後，國會席次也從上屆五十席暴跌至卅四席。

宏都拉斯國家黨和自由黨候選人選前都表示，若勝選可能恢復與台灣的邦交。現任總統卡斯楚政府二○二三年與台灣斷交轉與北京建交。