提議恢復南北聯絡 李在明：統一是韓國必經之路

南韓總統李在明二日說，統一是朝鮮半島必經之路，且必須用和平方式，也提議恢復南北之間的聯絡管道，表示這將是和平共存的起點。

韓聯社二日報導，李在明在總統直屬的政策諮詢機構、第廿二屆「民主和平統一諮詢會議」成立大會演說表示，「統一是分裂的大韓民國無論經過數十年、數百年、甚至數千年也必須走的道路」，且這要透過和平、所有人都能同意的方式，以併吞或壓迫達成的統一不是真正統一。

李在明說，當前時代課題是終結南北敵對與對立，建立和平共存的新南北關係，「只要我們真誠努力，北方的態度也可能改變」。他強調要推動南北共同成長合作，「我提議恢復南北間聯絡管道，以重新展開敞開心扉的對話」。

對具體合作領域，李在明說，將從氣候環境、災難安全、保健醫療等全球關注且南北雙方都很需要的交流合作項目開始，再一步步推動。關於無核化，李在明則說，首爾將持續努力終結兩韓戰爭狀態，追求朝鮮半島無核化，以期落實堅固和平。

李在明並矢言發揮「和平締造者」功用，幫助促進華府和平壤之間的對話，還說首爾將採取積極措施，降低兩韓軍事分界線沿線緊張局勢，預防邊境地區發生意外衝突，「韓國是世界前五大軍事強國，也是基於韓美同盟擁有強大嚇阻力的國家」，就兩韓問題不應「困在過去」。

自六月上任以來，李在明誓言要恢復與北韓對話與和解，宣布暫停邊界喊話廣播，並敦促民間團體停止空飄反北韓傳單活動。儘管如此，北韓對南韓的和平提案仍無回應。