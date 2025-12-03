聽新聞
0:00 / 0:00

提議恢復南北聯絡 李在明：統一是韓國必經之路

聯合報／ 國際中心／綜合報導
南韓總統李在明2日談到韓半島議題時表示，統一是分裂的大韓民國必須走的道路。歐新社
南韓總統李在明2日談到韓半島議題時表示，統一是分裂的大韓民國必須走的道路。歐新社

南韓總統李在明二日說，統一是朝鮮半島必經之路，且必須用和平方式，也提議恢復南北之間的聯絡管道，表示這將是和平共存的起點。

韓聯社二日報導，李在明在總統直屬的政策諮詢機構、第廿二屆「民主和平統一諮詢會議」成立大會演說表示，「統一是分裂的大韓民國無論經過數十年、數百年、甚至數千年也必須走的道路」，且這要透過和平、所有人都能同意的方式，以併吞或壓迫達成的統一不是真正統一。

李在明說，當前時代課題是終結南北敵對與對立，建立和平共存的新南北關係，「只要我們真誠努力，北方的態度也可能改變」。他強調要推動南北共同成長合作，「我提議恢復南北間聯絡管道，以重新展開敞開心扉的對話」。

對具體合作領域，李在明說，將從氣候環境、災難安全、保健醫療等全球關注且南北雙方都很需要的交流合作項目開始，再一步步推動。關於無核化，李在明則說，首爾將持續努力終結兩韓戰爭狀態，追求朝鮮半島無核化，以期落實堅固和平。

李在明並矢言發揮「和平締造者」功用，幫助促進華府和平壤之間的對話，還說首爾將採取積極措施，降低兩韓軍事分界線沿線緊張局勢，預防邊境地區發生意外衝突，「韓國是世界前五大軍事強國，也是基於韓美同盟擁有強大嚇阻力的國家」，就兩韓問題不應「困在過去」。

自六月上任以來，李在明誓言要恢復與北韓對話與和解，宣布暫停邊界喊話廣播，並敦促民間團體停止空飄反北韓傳單活動。儘管如此，北韓對南韓的和平提案仍無回應。

李在明 北韓 朝鮮半島 首爾 無核 南韓 華府

延伸閱讀

稱「韓國必須走向統一」 李在明提議恢復南北聯絡管道

韓國酷澎3370萬筆個資大量外流 李在明指示嚴格追究責任

韓美外交高層會談 韓媒：兩方論調出現差異

南韓總統李在明臉書韓英中文齊發… 對香港宏福苑大火表示哀悼

相關新聞

遭判刑45年…宏國前總統葉南德茲在美獲釋 妻子發文感謝川普特赦

路透2日報導，美國聯邦獄政局的登記資訊顯示，宏都拉斯前總統葉南德茲1日已從美國監獄獲釋。他去年6月才因販毒和槍枝相關罪名...

宏都拉斯大選 親台2在野黨拿下國會7成席次

宏都拉斯總統選舉計票陷入膠著，不過國會改選已大致底定，兩大親台在野黨在一二八席國會合計取得九十席，已超過三分之二修憲門檻...

宏國總統大選膠著 川普無端質疑作票「選委會試圖竄改」

宏都拉斯總統大選初步開票結果一日更新，領先的國家黨候選人阿斯夫拉與自由黨候選人納斯拉亞幾乎平手，僅差五百多票。公開支持阿...

陸學者：宏國若選擇與中斷交 中方不會覺得可惜

宏都拉斯總統大選，初步開票領先的兩位候選人皆傾向與台灣恢復邦交。大陸駐宏都拉斯大使館十一月即表明，希望宏國各派政治力量恪...

「英國躲不掉與中國打交道」 施凱爾：台海是必須討論議題

英國首相施凱爾一日晚間發表年度外交政策演說，提到考量中國的規模和重要性，與中國就全球安全等重大議題打交道，這不是英國可選...

提議恢復南北聯絡 李在明：統一是韓國必經之路

南韓總統李在明二日說，統一是朝鮮半島必經之路，且必須用和平方式，也提議恢復南北之間的聯絡管道，表示這將是和平共存的起點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。