陸學者：宏國若選擇與中斷交 中方不會覺得可惜

宏都拉斯總統大選，初步開票領先的兩位候選人皆傾向與台灣恢復邦交。大陸駐宏都拉斯大使館十一月即表明，希望宏國各派政治力量恪守一中原則。大陸學者則表示，中方會盡可能在宏都拉斯大選後爭取候任總統理解中方涉台立場，若結果不盡人意，中方也不會覺得有什麼可惜。

針對宏都拉斯大選，大陸駐宏都拉斯大使館日前稱，希望宏都拉斯各派政治力量充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一中原則，在台灣問題上謹言慎行，不以任何形式損害中國主權，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

大陸駐宏都拉斯大使館發言人還說，二○二三年宏都拉斯在一個中國原則基礎上同中國建立外交關係，中方同宏方簽署一點三二萬噸白蝦採購協議，採購三百萬美元煙草，二○二四年自宏國咖啡進口增長十四倍，在宏國紡織、太陽能發電站、煙草等行業開展投資。

大陸外交學院教授蘇浩十二月一日在鳳凰網指出，小國最大的問題在於對外政策連續性和穩定性極差，宏都拉斯上屆政府主張與大陸建立外交關係，也許換屆之後政策就可能變化，中宏關係將迎來重大考驗。

他認為，兩個領先的總統候選人都可能選擇跟大陸斷交並與台灣當局恢復關係，屆時將產生極大負面影響。加上美國已實質介入大選，川普指名道姓為候選人拉票，畢竟美國在此有非常大影響力。

但蘇浩也說，事情沒有發生之前，一切都存在變數，考慮到實際利益，宏都拉斯未必會和大陸斷交，更何況與台灣當局恢復關係，意味宏都拉斯新政府將放棄與大陸的所有經濟合作，而且得罪大陸意味著宏國往後在聯合國將不可能再得到中方支持。