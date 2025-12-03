聽新聞
0:00 / 0:00

宏國總統大選膠著 川普無端質疑作票「選委會試圖竄改」

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
宏都拉斯總統大選開票膠著，國家黨候選人阿斯夫拉（右）、自由黨候選人納斯拉亞（左）幾乎平手；圖為兩人11月30日在首都德古西加巴投票後展示手指上的墨水。法新社
宏都拉斯總統大選開票膠著，國家黨候選人阿斯夫拉（右）、自由黨候選人納斯拉亞（左）幾乎平手；圖為兩人11月30日在首都德古西加巴投票後展示手指上的墨水。法新社

宏都拉斯總統大選初步開票結果一日更新，領先的國家黨候選人阿斯夫拉與自由黨候選人納斯拉亞幾乎平手，僅差五百多票。公開支持阿斯夫拉的美國總統川普一日宣稱，宏國選委會停止計票試圖改變結果，「若真如此，將付出嚴重代價！」

宏國十一月卅日大選後，截至台灣時間二日夜間，選委會資料顯示總統票已開出五成七，保守派候選人阿斯夫拉獲得七十四萬九○二二票，中間偏右的納斯拉亞以七十四萬八五○七票緊咬，得票均約四成。兩人選前都主張與台灣復交、與中國大陸斷交，引發我方關注。

宏國現任左翼總統卡斯楚二○二三年與台斷交並與北京建交，其所屬執政黨自由重建黨候選人蒙卡達這次得票率僅約一成九，顯示宏國篤定「變天」。法新社報導，執政左派明顯落敗，宏國「右轉」可能有助美國建立影響力。

當地一日晚間，川普在社群平台發文指稱，宏國選委會在投票日午夜突然停止計票，呼籲「必須完成計票作業，數十萬名宏國選民選票必須被計入。民主必須獲勝！」

川普說，「看來宏都拉斯正試圖篡改總統選舉結果」，但他並未提出任何證據。川普十一月底才發文支持阿斯夫拉，聲稱若他敗選，美國恐削減對宏國援助。

對於川普說法，紐約時報報導，宏國一日中午曾更新計票結果，大選結果公布延遲也在預料中，因為宏國選舉制度是先公布首批選票作為初步結果，這批結果是從投票所數位傳輸而來。其後工作人員會人工核對所有選票，常造成時間差。宏國部分地區缺乏網路或連線不穩，很難數位傳輸所有開票結果。

宏國選委會主席霍爾一日在社媒Ｘ說，電子計票初步結果顯示前兩高票候選人「技術性平手」，呼籲各界耐心等待，即將啟動人工計票。

紐時說，川普一日發文是對宏國大選又一次極不尋常干預，在沒任何證據下煽動爭議。幾位宏國國內外分析家和官員在投票前，就憂心這次選舉可能出現爭議，因為候選人多次互控企圖作票，許多指控矛頭朝向自由重建黨。

宏國二○一七年大選後曾爆發動盪，當時類似的開票延遲引發對選舉結果的爭議，以及破壞性抗議活動。但國際選舉觀察員一日說，這次選舉幾乎沒問題，將繼續監督計票，宏國局勢也仍保持平靜。

川普 選委會 投票 證據 斷交 宏都拉斯 北京 得票率

延伸閱讀

美國接G20輪值主席國 官網放川普照片、舊內容全刪

懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

就是哈塞特？川普稱決定Fed下任主席 他說還是「傳聞」

川普MRI檢查 白宮公布醫師備忘錄：心臟、血管都健康

相關新聞

遭判刑45年…宏國前總統葉南德茲在美獲釋 妻子發文感謝川普特赦

路透2日報導，美國聯邦獄政局的登記資訊顯示，宏都拉斯前總統葉南德茲1日已從美國監獄獲釋。他去年6月才因販毒和槍枝相關罪名...

宏都拉斯大選 親台2在野黨拿下國會7成席次

宏都拉斯總統選舉計票陷入膠著，不過國會改選已大致底定，兩大親台在野黨在一二八席國會合計取得九十席，已超過三分之二修憲門檻...

宏國總統大選膠著 川普無端質疑作票「選委會試圖竄改」

宏都拉斯總統大選初步開票結果一日更新，領先的國家黨候選人阿斯夫拉與自由黨候選人納斯拉亞幾乎平手，僅差五百多票。公開支持阿...

陸學者：宏國若選擇與中斷交 中方不會覺得可惜

宏都拉斯總統大選，初步開票領先的兩位候選人皆傾向與台灣恢復邦交。大陸駐宏都拉斯大使館十一月即表明，希望宏國各派政治力量恪...

「英國躲不掉與中國打交道」 施凱爾：台海是必須討論議題

英國首相施凱爾一日晚間發表年度外交政策演說，提到考量中國的規模和重要性，與中國就全球安全等重大議題打交道，這不是英國可選...

提議恢復南北聯絡 李在明：統一是韓國必經之路

南韓總統李在明二日說，統一是朝鮮半島必經之路，且必須用和平方式，也提議恢復南北之間的聯絡管道，表示這將是和平共存的起點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。