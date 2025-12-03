宏國總統大選膠著 川普無端質疑作票「選委會試圖竄改」

宏都拉斯總統大選初步開票結果一日更新，領先的國家黨候選人阿斯夫拉與自由黨候選人納斯拉亞幾乎平手，僅差五百多票。公開支持阿斯夫拉的美國總統川普一日宣稱，宏國選委會停止計票試圖改變結果，「若真如此，將付出嚴重代價！」

宏國十一月卅日大選後，截至台灣時間二日夜間，選委會資料顯示總統票已開出五成七，保守派候選人阿斯夫拉獲得七十四萬九○二二票，中間偏右的納斯拉亞以七十四萬八五○七票緊咬，得票均約四成。兩人選前都主張與台灣復交、與中國大陸斷交，引發我方關注。

宏國現任左翼總統卡斯楚二○二三年與台斷交並與北京建交，其所屬執政黨自由重建黨候選人蒙卡達這次得票率僅約一成九，顯示宏國篤定「變天」。法新社報導，執政左派明顯落敗，宏國「右轉」可能有助美國建立影響力。

當地一日晚間，川普在社群平台發文指稱，宏國選委會在投票日午夜突然停止計票，呼籲「必須完成計票作業，數十萬名宏國選民選票必須被計入。民主必須獲勝！」

川普說，「看來宏都拉斯正試圖篡改總統選舉結果」，但他並未提出任何證據。川普十一月底才發文支持阿斯夫拉，聲稱若他敗選，美國恐削減對宏國援助。

對於川普說法，紐約時報報導，宏國一日中午曾更新計票結果，大選結果公布延遲也在預料中，因為宏國選舉制度是先公布首批選票作為初步結果，這批結果是從投票所數位傳輸而來。其後工作人員會人工核對所有選票，常造成時間差。宏國部分地區缺乏網路或連線不穩，很難數位傳輸所有開票結果。

宏國選委會主席霍爾一日在社媒Ｘ說，電子計票初步結果顯示前兩高票候選人「技術性平手」，呼籲各界耐心等待，即將啟動人工計票。

紐時說，川普一日發文是對宏國大選又一次極不尋常干預，在沒任何證據下煽動爭議。幾位宏國國內外分析家和官員在投票前，就憂心這次選舉可能出現爭議，因為候選人多次互控企圖作票，許多指控矛頭朝向自由重建黨。

宏國二○一七年大選後曾爆發動盪，當時類似的開票延遲引發對選舉結果的爭議，以及破壞性抗議活動。但國際選舉觀察員一日說，這次選舉幾乎沒問題，將繼續監督計票，宏國局勢也仍保持平靜。