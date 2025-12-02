川普警告空域關閉後 委政府：美請求重啟赴委移民遣返航班

路透2日報導，委內瑞拉政府2日說，總統馬杜洛已批准一趟從美國起飛的移民遣返航班。

美國總統川普11月29日才在真實社群發文說，委國上空及周邊空域應視為關閉。此話加劇美委連月來緊張關係。委方其後對此說，川普說法等於實質喊停美國赴委移民遣返航班的計畫。

委國運輸部2日上午聲明，委國航空管理機構已收到一項美國政府請求，即恢復從美國飛往委國的移民遣返航班，並說一架從美國鳳凰城起飛的美國東方航空（Eastern Arilines）航班已獲授權，可降落在委國首都卡拉卡斯附近的邁格狄亞。

川普上周末稱委國空域應視為「完全關閉」前，遣返航班每周兩次。川普說法已在卡拉卡斯引發焦慮混亂。川普政府正在加強施壓馬杜洛政府，自9月初以來多次打擊加勒比海和東太平洋疑似運毒船，已造成逾80人死亡，還在加勒比海地區強化軍力集結。

川普11月30日受訪時曾證實，已與馬杜洛通過話，但未透露兩人討論細節。被問及委國空域「視為關閉」言論，是否意味美國對委國軍事行動迫在眉睫，川普則說，不要對此作解讀。