遭判刑45年…宏國前總統葉南德茲在美獲釋 妻子發文感謝川普特赦

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
宏都拉斯前總統葉南德茲；圖為他2021年11月在任時出席在蘇格蘭格拉斯哥的聯合國氣候變遷大會COP26。美聯社
宏都拉斯前總統葉南德茲；圖為他2021年11月在任時出席在蘇格蘭格拉斯哥的聯合國氣候變遷大會COP26。美聯社

路透2日報導，美國聯邦獄政局的登記資訊顯示，宏都拉斯前總統葉南德茲1日已從美國監獄獲釋。他去年6月才因販毒和槍枝相關罪名，在美被判刑45年。

葉南德茲2014至2022年在宏國執政，卸任後不久就被引渡至美國。葉南德茲所屬的國家黨，派出首都德古西加巴前市長阿斯夫拉角逐11月30日總統大選。12月1日更新的初步結果顯示，阿斯夫拉得票微幅領先與自由黨候選人納斯拉亞500多票。

美國總統川普11月28日發文重申支持阿斯夫拉，並說將特赦葉南德茲。川普1日又發文說，宏國似乎「正試圖竄改總統選舉結果」，指控該國選委會過早停止計票。

葉南德茲的妻子葉安娜已在社群媒體發文說，葉南德茲在獲得川普的赦免後獲釋，「經過近四年的痛苦、等待和艱難的審判，我的丈夫葉南德茲重獲自由，這要感謝川普總統的特赦」。

過去在葉南德茲領導下，國家黨與華府建立密切夥伴關係。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

美國 川普 特赦 宏都拉斯

