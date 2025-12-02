菲律賓海軍新艦服役 加強南海巡邏能力

快訊

中央社／ 馬尼拉2日專電

菲律賓海軍飛彈巡防艦席蘭號（BRP Diego Silang）今天正式服役，在南海局勢持續緊張之際，提升200海里專屬經濟海域的巡邏能力。

服役儀式在蘇比克灣海軍基地舉行。席蘭號是菲律賓第2艘「馬爾瓦級」（Miguel Malvar-class）飛彈巡防艦，以西班牙殖民時期的菲律賓革命領袖席蘭（DiegoSilang）命名，由韓國現代重工（Hyundai HeavyIndustries）建造，今年9月交付。

根據「菲律賓新聞社」（PNA）先前報導，席蘭號排水量3200噸，長118.4米、寬14.9米，在航速15節的情況下航程為4500海里（約8334公里），搭載反艦、防空飛彈和魚雷，並具備反潛能力。

它將與姊妹艦馬爾瓦號（BRP Miguel Malvar），以及「黎薩級」（Jose Rizal-class）飛彈巡防艦黎薩號（BRP Jose Rizal）、魯納號（BRP Antonio Luna），共同成為菲律賓海軍主力艦。這4艘飛彈巡防艦都是由現代重工建造。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在例行記者會說，席蘭號是菲律賓最先進的軍艦，具備在專屬經濟海域執行巡邏任務乃至遠洋航行的能力。

崔尼代補充，菲律賓海軍不久後還將增添10艘新艦，包括2艘兩棲登陸艦、6艘近岸巡邏艦，以及洽談中的2艘巡防艦。

菲律賓與中國對南海的聲索範圍重疊，不時發生海上糾紛或衝突。10月間，菲方先後指控中國海警船在中業島海域追撞菲國漁業局公務船，人民解放軍殲-16（J-16）戰機和海軍直升機在黃岩島空域騷擾菲律賓巡邏機。

11月颱風頻繁，雙方未傳海上衝撞事件，但曾多次相互尾隨監控及發送驅離廣播。

崔尼代今天也提到，11月間在南海監控到19艘中國軍艦，較10月時的21艘略減。

為因應南海安全局勢，菲律賓正大力落實「全面群島防禦概念」（CADC），把防衛範圍從過去的著重於菲律賓本土，擴大到200海里專屬經濟區。菲律賓星報（The Philippine Star）昨天報導，菲律賓與南韓正在洽談購買4.5代戰機事宜。

菲律賓 海軍 巡防艦

