快訊

球星高國豪家族慶生宴變「兄弟爆打全武行」 業者還原：現場失控只能報警

中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

明天北花降溫明顯「3地防大雨」中部以北3500公尺高山恐降雪

失業率攀至歐盟最高之列 芬蘭福利國家模式面臨挑戰

中央社／ 赫爾辛基2日綜合外電報導

芬蘭失業率飆升至歐洲聯盟（EU）最高之列，短期內看不出改善跡象，專家警告，這將對芬蘭的福利國家模式構成挑戰。

29歲的歐倫（Inez Aulen）剛取得媒體與傳播碩士學位，已具多年工作經驗並精通3種語言，但她告訴法新社，她投出了50多份履歷，目前仍在等候通知。她失業才5週，就業服務機構就已經提醒她至少要做好6個月的求職準備，甚至建議她海外求職。

根據芬蘭統計局資料，芬蘭15至74歲人口的失業率10月升至10.3%，創2009年以來新高。歐盟統計局經季節調整後數據顯示，芬蘭9月失業率達9.6%，在歐盟中僅次於西班牙的10.5%，遠高於歐盟平均的6%。

芬蘭自2008年金融危機以來經濟始終未全面復甦，出口停滯、消費需求疲弱，加上地緣政治不確定性與人口老化，都使成長乏力。

芬蘭商會（Finland Chamber of Commerce）首席經濟學家阿佩爾奎斯特（Jukka Appelqvist）告訴法新社，國內營建業急遽萎縮、芬蘭與俄羅斯在莫斯科入侵烏克蘭後幾乎中止貿易，使得挑戰更加嚴峻。

阿佩爾奎斯特指出，芬蘭右翼政府為了控制逼近90%國內生產毛額（GDP）的公共債務，推動大規模財政緊縮與刪減公共支出，導致了公共部門的裁員。

2023年當選的芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）政府承諾創造10萬個新工作機會，迄今未實現。佩勒沃經濟研究所（Pellervo economic research institute）資深經濟學家布斯克（Henna Busk）指出：「靠芬蘭內部措施很難影響勞動市場，真正需要的是出口與家庭消費帶動的經濟成長。」

48歲的柯帕拉（Heta Kopra）2017年因過勞離職後一直未能重返職場，她說，政府的緊縮措施讓失業者與弱勢族群「陷入困境」，「我現在每天都在擔心生活開銷」。

她憂心芬蘭已經失去昔日的「冬季戰爭精神」。所謂的冬季戰爭精神指的是芬蘭於1939年、1940年冬季戰爭（Winter War）期間抵擋蘇聯入侵時，展現的國家團結精神。

芬蘭二戰後進行重建，並於1960年代開始發展完善的福利體系，核心理念是每位公民都應享有足夠收入與基本服務。柯帕拉說：「我們曾經以照顧每個人為榮，但現在似乎被顛覆了。」

歐洲聯盟執行委員會近期警告，芬蘭預算赤字已超過歐盟規定的3%GDP上限，恐面臨紀律程序；歐盟另一份報告則將芬蘭列為9個因社會不平等風險上升而需要密切監督的國家之一。

奧布學術大學（Abo Akademi University）勞動市場研究員與社會學家赫蘭德（Mika Helander）強調，芬蘭需要找到一個「正向的未來願景」。他指出，政府目前的緊縮政策只是在「破壞福利國家模式」。

芬蘭 失業率 歐盟

延伸閱讀

台、芬加分 幸福滿分 芬蘭商務辦事處代表 Lauri Raunio

一起搖滾吧！ 台灣重金屬樂團震撼芬蘭

【重磅快評】林昶佐「重金屬外交」 是行銷台灣或出口轉內銷？

NBA／名記幫背書！ 篤定「爵士一哥」馬卡南不會被交易

相關新聞

懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

中美洲國家宏都拉斯總統大選1日開票結果顯示，美國總統川普支持的保守派國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），與...

國民力量少壯派正準備道歉文 承諾與尹錫悅政治決裂

南韓前總統尹錫悅在去年12月3日發布緊急戒嚴事件已過1年，當時執政黨國民力量的「少壯派」正準備將於明天發表道歉立場文，包...

稱「韓國必須走向統一」 李在明提議恢復南北聯絡管道

南韓總統李在明今天談到韓半島議題時表示，統一是分裂的大韓民國必須走的道路，且統一必須是用和平方式，也提議恢復南北之間的聯...

美軍打擊毒品！防長爆口頭指示「殺死所有人」官員稱未超出授權範圍

美軍近期以打擊毒品之名於加勒比海擊沉多艘疑似運毒的船隻，華盛頓郵報日前披露9月發動首波攻擊行動時，監督此次行動的布拉德利...

韓國戒嚴事件1周年 多人挺身捍衛民主也改變人生

距離去年12月3日韓國緊急戒嚴事件已過1周年，法新社訪問了3名去年為了民主挺身而出的人，分別為國會議員金相旭、時任法務部...

彭博專欄：中恐有樣學樣 仿美提出「28點台灣方案」

彭博資訊(Bloomberg)1日以「中國正準備一份『烏克蘭式台灣提案』？」為題刊出專欄作家瓦斯瓦尼(Karishma ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。