白俄走私氣球影響立陶宛逾300航班 歐盟研擬新制裁

白俄羅斯夾帶香菸的走私氣球持續侵擾立陶宛領空，10月至今共影響約320架次航班，嚴重干擾空中運輸。歐盟執委會主席范德賴恩表示，隨著立陶宛與白俄羅斯邊境局勢惡化，歐盟正研擬新措施，加強對明斯克政權的制裁。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨日與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）通話後在社群平台X表示，走私氣球侵入立陶宛領空的情況日益頻繁，這類由白俄羅斯領導人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政權策動的混合式攻擊不應被容忍。她強調，歐盟全力支持立陶宛，並正依據制裁架構準備進一步行動。

根據立陶宛總統府發布的新聞稿，瑙塞達指出，鑒於局勢快速變化並影響整體歐盟空域，歐盟執委會的支持格外重要。他強調，有必要採用能偵測並中和相關威脅的先進技術，並加強與包括美國在內的盟友合作。立陶宛已準備提供領土作為相關技術的測試場域。

根據波羅的海新聞社（BNS）報導，立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）昨天也與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）通話，他呼籲不應讓白俄羅斯逃避制裁。他表示，歐盟須採取具體行動保護其公民，展現決心與團結，而非僅停留於聲明。

立陶宛機場公司（LTOU）指出，自今年10月以來，維爾紐斯機場因白俄走私氣球被迫限制空域並關閉共13次，導致約320架次航班、逾4.5萬名旅客受到影響。立陶宛機場及合作夥伴損失超過75萬歐元（約新台幣2700萬元）。

此外，立陶宛先前因應情勢關閉與白俄羅斯的兩處邊境檢查站，逾千輛立陶宛卡車滯留白俄羅斯境內，被白俄政府要求支付每日120歐元（約新台幣4320元）的高額停車費。儘管兩國邊界已重新開放，白俄當局迄今仍拒絕讓這些卡車返回立陶宛。立陶宛也呼籲歐盟層級提供協助，要求白俄羅斯方面無條件釋放所有被非法扣押的車輛。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康