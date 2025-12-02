懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

中美洲國家宏都拉斯總統大選1日開票結果顯示，美國總統川普支持的保守派國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），與第四度角逐總統的前電視主持人、中右派反對黨自由黨納斯拉亞（Salvador Nasralla）呈現真正的難分軒輊。美聯社報導，川普的介入與懷舊情緒，都成為選戰最後階段拉抬阿斯夫拉的重要因素。

在宏都拉斯首都德古西加巴市中心一間僅有兩張桌子的簡樸餐館裡，52 歲的維加（Reyna Vega）正準備雞蛋、炸香蕉加鮮奶油與玉米餅配炒豆泥的簡單早餐。她表示，這些食物的價格在過去4年間都上漲了，因此她渴望在總統選舉中，將選票投給一位讓她想起更好時光的人，也就是曾擔任首都市長的阿斯夫拉。

阿斯夫拉任內曾鋪設道路，並改善首都基礎建設，但維加支持他的部分原因是出於強烈的願望，要將執政的自由重建黨（LIBRE）趕下台，她的朋友們原本在阿斯夫拉和納斯拉亞之間搖擺，在選前最後幾天受到川普公開支持阿斯夫拉的影響。維加的32歲兒子艾迪（Eddy Xavier Vega）說：「兩個人都可以，我們不想要自由重建黨。」

川普的影響及其動機在宏都拉斯引起激烈討論。有些人認為，即使川普沒有攻擊自由重建黨（LIBRE）的候選人蒙卡達，可能會把宏都拉斯帶上與委內瑞拉相同的道路，她仍可能敗選。畢竟，川普對納斯拉亞也曾說過類似的話。

不過，即便只是部分計票結果，民眾似乎比前一天投票時更傾向相信川普的言論會產生影響。非政府組織「更公正社會」（More Just Society）主任亞奎拉（Juan Carlos Aguilar）認為，川普的干預「起了超凡作用，使兩者之間出現巨大變化」，讓阿斯夫拉比選前民調顯示更接近納斯拉亞。這種影響主要作用在尚未決定的選民，以及那些曾考慮「借票」給納斯拉亞，但最終投給阿斯夫拉的人。

北部工業城市聖佩德羅蘇拉（San Pedro Sula）居民蒙吉亞（Fabricio Paz Munguía）支持納斯拉亞，表示川普的言論至少讓一些民眾更加思考自己的投票決定。他說：「這些言論讓很多人反思，什麼才是真正對國家有利的。」

儘管自由與重建黨（LIBRE）現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）任內謀殺率下降，經濟基本面也有所改善，但許多宏都拉斯民眾覺得，在與阿斯夫拉同屬國家黨的前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）任內生活更好。而川普就在公開支持阿斯夫拉的貼文中宣布，將赦免因協助毒販將數百噸古柯鹼經宏都拉斯運往美國而被判45年有期徒刑的葉南德茲。

川普此舉也在選民心中留下印象，20歲的首投族阿維拉（Jair Ávila）表示，自己起初不記得阿斯夫拉的名字，但記得葉南德茲的名字。川普承諾赦免葉南德茲也影響了他的投票決定，因為他記得那段時間生活更輕鬆。他說：「他送房子，基本生活用品便宜，汽油也便宜，說實話，有他在，我們過得更好。」

如果阿斯夫拉當選，川普對他的支持也讓一些宏都拉斯人燃起希望，認為這可能為在美國的宏都拉斯移民提供一些保護，免受驅逐。首都居民維加在美國有許多親戚，很多人會寄錢回宏都拉斯幫助留在國內的家人。維加說：「感謝上帝，他們都沒有被遣返。」她表示不介意葉南德茲回來，「我覺得他不會再犯以前的錯誤，我想他會帶著不同的心態。」

