美軍打擊毒品！防長爆口頭指示「殺死所有人」官員稱未超出授權範圍

美軍近期以打擊毒品之名於加勒比海擊沉多艘疑似運毒的船隻，華盛頓郵報日前披露9月發動首波攻擊行動時，監督此次行動的布拉德利將軍（Frank Bradley）遵從國防部長赫塞斯口頭指示的「殺死所有人」，下令進行第二次打擊，導致2名倖存者喪生。白宮1日證實授權布拉德利下令發動第2次攻擊，紐約時報引述官員指出，赫塞斯雖下令使用致命武力，但並未下令殺害倖存者。

白宮發言人李維特表示，美國總統川普與赫塞斯已清楚表明，授權指揮官決定對總統指定的販毒恐怖組織中哪些目標可依法使用致命武力攻擊。她指出，赫塞斯9月2日授權布拉德利執行相關打擊行動，布拉德利則在其職權與法律規範範圍內指揮作戰，確保船隻遭到摧毀、排除對美國的威脅，並強調這些行動均符合戰爭法。

根據5位分別受訪的官員說法，赫塞斯在這次攻擊前下令發動一次行動，目標是擊殺船上人員、摧毀船隻與被指稱為毒品的貨物。但每位官員都指出，他的指令並未明確說明，若第一枚飛彈未能完全達成任務時該如何處置。此外，也不是因監控畫面顯示至少2人在首次爆炸後倖存而調整。

布拉德利下令發動首次飛彈攻擊，隨後又指揮數次後續打擊，殺死最初的倖存者並擊沉失去動力的船隻。官員們表示，赫塞斯在整個行動展開期間，並未再向他下達任何進一步指令。

官員們之所以出面澄清事件時序，是因為《華盛頓郵報》的獨家報導引發政治與法律上的強烈反響，外界質疑赫塞斯是否曾明確下令處決在船難後倖存的船員，並因而違反戰爭法。2名支持打擊疑似運毒船隻的官員表示，赫塞斯在攻擊前曾召開一次會議，向特戰部隊指揮官簡報他要求以致命武力攻擊該船的執行命令。但這份書面命令並未說明若有人在首次攻擊後倖存，應如何處置。多名知情人士透露，國會議員已要求查看副本，政府則拒絕提供。

這兩位官員同時表示，赫塞斯在會中並未下達任何超出書面命令的口頭指示。華郵的報導也未說明赫塞斯何時發出其消息來源所稱的「殺死所有人」口頭命令。他們還質疑，布拉德利第二次攻擊的目標是否真的是倖存者，而非被指稱載有毒品的貨物及失去動力的船隻。

他們指出這些被指稱的貨物仍構成威脅及合法軍事目標，因為可能會有另一艘與販毒集團有關的船隻前來回收。其中一位官員表示，美軍攔截到其中一名倖存者與疑似毒販之間的無線電通訊。若屬實，國會議員可在監督調查中要求取得這些通訊紀錄。

