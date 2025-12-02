韓國戒嚴事件1周年 多人挺身捍衛民主也改變人生

距離去年12月3日韓國緊急戒嚴事件已過1周年，法新社訪問了3名去年為了民主挺身而出的人，分別為國會議員金相旭、時任法務部監察官柳爀、以及當時試圖擋住坦克的女子金多仁。

法新社今天報導指出，在去年寒冷的夜晚，韓國前總統尹錫悅宣布戒嚴，士兵與坦克部署在首爾市中心，部隊搭乘直升機降落，砸破玻璃並突襲國會，不過議員們奮力推翻戒嚴命令，街道上也擠滿了數千名示威者。

過了1年之後，法新社訪問到3名當晚為了捍衛民主挺身而出的人們，他們的人生也從此改變。

當時的國民力量議員金相旭雖然與尹錫悅是同一陣營，不過他認為戒嚴應該解除，他在戒嚴當下直奔國會、面對全副武裝的士兵，並大喊：「國會不是你們能進來的地方！」

在解除戒嚴之後，金相旭開始與當時的在野黨合作推動總統彈劾，也說服其他黨員，最後彈劾結果有10多名國民力量的議員倒戈，順利通過彈劾案。金相旭表示，「當時第一個想法是鬆了一口氣，我們阻止了他」。

不過金相旭接著想到，「那現在我要怎麼辦？接下來會發生什麼」，他形容自己「無處可去」，在野黨歡呼的同時也感到自己「被全世界完全拋下」，當時金相旭曾獨自坐在議場內哭泣。

經過考慮後，金相旭轉而支持李在明，也加入了他曾反對的共同民主黨，他說：「去年12月3日之後發生的一切，為我的人生與政治指引了方向，我現在清楚知道自己該往哪裡走，為此我心存感激。」

另外，當時擔任法務部監察官的柳爀，在得知戒嚴消息後馬上衝向辦公室，他向法新社表示，「執行與戒嚴宣言相關的任何工作都是不恰當的」。

柳爀當時馬上決定辭職，寫下辭職信後怒氣沖沖地跑回會議室大喊，「不論你的政治立場是什麼，戒嚴都是不能接受的」。接著柳爀轉身離開，成為這次戒嚴事件中第一個、也是唯一一個辭職的公務員。

而當時以「擋住坦克的女子」影片爆紅的大學生金多仁（音譯）表示，「我站到坦克前時，並沒有想到性別，我不害怕，我想說的很簡單，我會繼續站在我的位置上」。