蘇丹擬出借海港 俄軍插旗紅海恐成地緣角力新戰場

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

按蘇丹官員說法，蘇丹軍政府向俄羅斯提出一項為期25年協議，讓俄軍使用蘇丹港以在非洲建立第一座海軍基地，在關鍵紅海航道旁取得前所未有的立足點。

華爾街日報指出，這項協議若敲定，將成為莫斯科的戰略利多，進一步深化在非洲影響力，對美國而言則是令人不安的發展；美方一直希望阻止俄、中掌控非洲港口，以免他們能就地整補、維修軍艦，甚至可能封鎖重要海上通道。

蘇丹官員表示，根據軍政府10月提交俄方的一項25年提案，莫斯科將獲准在蘇丹港（Port Sudan）或另一處尚待公布的紅海海濱設施，駐紮最多達300名官兵，並能泊靠最多4艘軍艦，包括核動力艦艇。俄國還能憑藉這層關係優先取得利潤豐厚的蘇丹國內採礦權；蘇丹是非洲第三大產金國。

俄國屆時將能從蘇丹港有效監控往返蘇伊士運河（Suez Canal）的海上航路。全球約12%的貿易往來是透過這條連結歐、亞的捷徑。

蘇丹官員表示，軍政府藉允許俄國長期使用境內設施，換取優惠價格取得俄國先進防空系統及其他武器，以便繼續與叛軍「快速支援部隊」（RSF）作戰。

蘇丹一名軍方官員表示，他們確實需要新的武器補給，但與俄羅斯達成協議，又會衍生與美國和歐盟關係受衝擊問題。

美方國安官員對俄羅斯可能在紅海建立基地感到憂心。俄羅斯海軍行動目前受限於缺乏可補給與維修的海外不凍港；若能在利比亞或紅海獲得基地，俄國軍艦將可在地中海與印度洋停留更長時間，突破目前限制。

俄國若在利比亞或蘇丹港設立基地，除可擴大軍事投射範圍外，還能取得難以量化的無形好處。曾在非洲指揮美軍特戰部隊的退役美國空軍少將希克斯（Mark Hicks）表示，俄羅斯若在非洲擁有基地，就能有更高國際威望與影響力，提升談判籌碼。

美軍打擊毒品！防長爆口頭指示「殺死所有人」官員稱未超出授權範圍

美軍近期以打擊毒品之名於加勒比海擊沉多艘疑似運毒的船隻，華盛頓郵報日前披露9月發動首波攻擊行動時，監督此次行動的布拉德利...

懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

中美洲國家宏都拉斯總統大選1日開票結果顯示，美國總統川普支持的保守派國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），與...

韓國戒嚴事件1周年 多人挺身捍衛民主也改變人生

距離去年12月3日韓國緊急戒嚴事件已過1周年，法新社訪問了3名去年為了民主挺身而出的人，分別為國會議員金相旭、時任法務部...

彭博專欄：中恐有樣學樣 仿美提出「28點台灣方案」

彭博資訊(Bloomberg)1日以「中國正準備一份『烏克蘭式台灣提案』？」為題刊出專欄作家瓦斯瓦尼(Karishma ...

日相高市早苗連說5次「工作」 奪日本年度流行語大賞

日本年末例行的「現代用語的基礎知識選2025T&D保險集團新語．流行語大賞」1日公布前10名與年度大賞，大賞由日本首位女...

世界日報社論／川普習近平通話 留下揣測和疑問

川普總統和習近平主席上月24日通電話，談俄烏戰爭、美中貿易戰和日本首相高市早苗對台灣問題立場，但美中公開的談話內容版本不...

