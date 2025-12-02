中國海警船駛近釣魚台列嶼 被日本要求離開
中國兩艘海警局的船隻今晨相繼駛入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊日本宣稱的「領海」後，被日方的巡邏船要求駛離。這兩艘海警船約在3小時過後駛離現場。
共同社與讀賣新聞報導，根據日本第11管區海上保安本部的資訊，這兩艘中國海警船均配備著機砲，在今晨2時30分左右駛入赤尾嶼（日本稱大正島）周邊日本主張的「領海」，並接近一艘正在作業的日本漁船，後來這兩艘中國海警船被日方的巡邏船要求離開。
接著，這兩艘海警船於清晨5時10分左右前離開現場，並駛到日本宣稱為「領海」外側的鄰接區。日方當時確認到，鄰接區還有另外兩艘配備著機砲的中方船隻。
報導指出，這是中國當局的船隻今年第29次駛入日本主張的「領海」，前一次為11月16日。
