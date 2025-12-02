宏都拉斯總統選情陷技術性平手 將啟動人工計票

快訊

中央社／ 德古西加巴/華盛頓1日綜合外電報導
獲美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉（圖）。歐新社
獲美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉（圖）。歐新社

宏都拉斯選務機關今天表示，總統大選初步計票結果顯示，兩大親台候選人得票率分居一二，但右派阿斯夫拉與中間偏右的納斯拉亞得票不相上下，形成「技術性平手」。

綜合法新社和路透社報導，全國選舉委員會（CNE）主席霍爾（Ana Paola Hall）今天在社群平台X發文表示，昨天大選過後，電子計票初步結果顯示結果陷入膠著狀態，67歲的阿斯夫拉（Nasry Asfura）僅以500多票的些微差距，領先72歲對手納斯拉亞（Salvador Nasralla），形成「技術性平手」。

她呼籲各界「耐心」等待，全國選舉委員會即將啟動人工計票。

宏都拉斯正午左右，選舉機構的網站顯示，獲美國總統川普支持的「國家黨」（PN）候選人阿斯夫拉僅以515票領先「自由黨」（PL）的納斯拉亞。由於選舉網站出現問題，目前尚不清楚已開出的票數。

納斯拉亞在社群平台X上貼文表示，根據內部推估，他的得票率領先，達到44.6%。他在貼文中說：「我們並非宣布勝選，只是公布預估數據，稍後將送交全國選舉委員會。」國家黨成員則批評納斯拉亞，認為他應等選舉機關公布最終結果後再表態。

而在華府，川普今天表示，宏都拉斯似乎「正試圖改變總統選舉的結果」，並指控該國選舉委員會過早停止計票。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道：「若真如此，後果將非常嚴重！」他貼文還說：「宏都拉斯選民11月30日投票情況十分踴躍。」

宏都拉斯總統選舉沒有第2輪投票，無論哪位候選人拿下最多票，都將於2026至2030年間執政。

宏都拉斯

