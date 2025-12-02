韓國戒嚴風波周年 李在明：須像訴究納粹戰犯處理

快訊

中央社／ 首爾2日綜合外電報導
南韓總統李在明。韓聯社
距離韓國前總統尹錫悅在去年12月3日實施緊急戒嚴已經過了1周年，現任總統李在明今天說重話表示，「國家權力犯罪，必須像處理納粹戰犯般，只要活著就要追究刑事責任」。

韓聯社今天報導，李在明今天在國務會議中提及過去1年克服緊急戒嚴事件的過程，並表示，「不能就此停下腳步」。李在明提到，去年12月3日，國民以鮮血爭取來的民主與憲法秩序遭遇重大危機，「但國民撥開了叛亂之夜的黑暗，再次迎來光亮的黎明」。

李在明提到，像是以酷刑致人於死地、捏造案件讓無辜者入獄、或發動軍事政變顛覆國家等行為，應如同處理納粹戰犯般，「只要活著就永遠追究刑事責任，並在繼承財產範圍內讓繼承人承擔到底」。李在明強調，如此才能從根本防止類似事件再度發生。

李在明也自評，「由光之革命所誕生的國民主權政府，在過去6個月全力以赴，致力於恢復民生、使國家重回正常軌道」。

另外，今天各大韓媒也趁著戒嚴風波周年，回顧當時事件過程。韓聯社報導，去年12月3日，前總統尹錫悅於晚間10時27分突然宣布戒嚴，之後在6個小時內直到戒嚴解除前，多次指示軍警「就算開槍也要破門進入國會」、「逮捕國會議員」等。

尹錫悅當時一方面向軍警指揮部施壓，要他們阻止國會表決解除戒嚴並將議員拉出；一方面指示國家情報院協助逮捕政治人物，動作頻繁。過程期間尹錫悅共打電話6次給國家警察廳長趙志浩，指示將要進國會的議員全部逮捕。

之後尹錫悅感到無法阻止議員進入後，打電話給特種部隊指揮官郭鍾根，並指示，「就算用斧頭把門板砸碎也要進去，把裡面的人全都拉出來」。不過最終尹錫悅在去年12月4日凌晨4時26分宣布解除戒嚴。

