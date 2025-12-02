宏都拉斯選情膠著！川普突發文質疑「改變選舉結果」嗆將迎地獄代價

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普11月27日於美國佛州與媒體談話。路透
美國總統川普11月27日於美國佛州與媒體談話。路透

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，至12月1日持續緩慢開票中，獲美國總統川普支持的候選人阿斯夫拉與中間偏右自由黨候選人納斯拉亞形成拉鋸，兩人得票率均略低於40%，一度僅相差500多票。選情膠著之際，川普突發文質疑宏國選舉委員會中止計票「試圖改變大選結果」，並嗆聲「若真是如此，等著付出地獄般嚴重代價」。

路透稍早報導，截至宏國當地時間12月1日中午，反對黨國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以僅515票差距領先中間偏右自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla），兩人得票率幾乎一樣；執政黨選人蒙卡達（Rixi Moncada）得票率約19%。

路透指出，由於選委會網站出現問題，目前尚不清楚實際已開出的票數。

川普在美東時間12月1日晚間在真實社群發文表示：「看來宏都拉斯試圖改變總統選舉結果，如果他們這麼做，將面臨地獄般嚴重代價！」

川普在文中指出，負責計票的宏國選委會在當地11月30日午夜突然停止計票，而當時顯示阿斯夫拉以500多票微幅差距領先納斯拉亞。

川普說：「他們只完成47%計票便中止開票，選委會必須完成計票作業，數十萬名宏國選民的選票必須被計入。民主必須獲勝！」

阿斯夫拉與納斯拉亞皆拋出可能與中國大陸斷交、恢復與台灣邦交的主張，大選結果受到台灣高度關注。

宏都拉斯

相關新聞

2天處決3人！新加坡政府趕在審查毒犯強制死刑是否合憲前「依法行刑」

新加坡今年已因毒品與謀殺罪處決17人，創下2003年以來新高，上周更在活動人士預計於3日聽證挑戰毒品犯罪強制死刑合憲性之...

韓國戒嚴風波周年 李在明：須像訴究納粹戰犯處理

距離韓國前總統尹錫悅在去年12月3日實施緊急戒嚴已經過了1周年，現任總統李在明今天說重話表示，「國家權力犯罪，必須像處理...

從鏟子超人到台灣幫忙 駐印尼代表：人民關係是基石

「有50幾位印尼移工加入花蓮堰塞湖救災的鏟子超人行列，人民與人民之間的連結是台灣印尼關係最主要的基石」。駐印尼代表洪振榮...

宏都拉斯國會大洗牌 兩大親台在野黨囊括7成席次

宏都拉斯總統選舉計票陷入膠著，領先的前兩名候選人差距不到千票，不過國會改選已大致底定，兩大親台在野黨在128席國會合計取...

美國高關稅下 德國玩具商3種命運給台灣產業的啟示

美國關稅政策正重塑全球玩具市場，德國品牌面臨三種命運：有人逆勢成長，有人勉強打平，也有人被迫退出美國。從Tonies（托尼思）、Ravensburger（拉文斯堡）到Amigo Spiele（阿米哥遊戲），這場貿易戰揭示供應鏈策略與政策風險的交錯，企業的選擇決定了生存與未來。

