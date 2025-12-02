宏都拉斯選情膠著！川普突發文質疑「改變選舉結果」嗆將迎地獄代價

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，至12月1日持續緩慢開票中，獲美國總統川普支持的候選人阿斯夫拉與中間偏右自由黨候選人納斯拉亞形成拉鋸，兩人得票率均略低於40%，一度僅相差500多票。選情膠著之際，川普突發文質疑宏國選舉委員會中止計票「試圖改變大選結果」，並嗆聲「若真是如此，等著付出地獄般嚴重代價」。

路透稍早報導，截至宏國當地時間12月1日中午，反對黨國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以僅515票差距領先中間偏右自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla），兩人得票率幾乎一樣；執政黨選人蒙卡達（Rixi Moncada）得票率約19%。

路透指出，由於選委會網站出現問題，目前尚不清楚實際已開出的票數。

川普在美東時間12月1日晚間在真實社群發文表示：「看來宏都拉斯試圖改變總統選舉結果，如果他們這麼做，將面臨地獄般嚴重代價！」

川普在文中指出，負責計票的宏國選委會在當地11月30日午夜突然停止計票，而當時顯示阿斯夫拉以500多票微幅差距領先納斯拉亞。

川普說：「他們只完成47%計票便中止開票，選委會必須完成計票作業，數十萬名宏國選民的選票必須被計入。民主必須獲勝！」

阿斯夫拉與納斯拉亞皆拋出可能與中國大陸斷交、恢復與台灣邦交的主張，大選結果受到台灣高度關注。