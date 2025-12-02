快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

日媒：跨黨派議員聯盟與中國大使會面 表明有意訪中

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日媒披露，日本跨黨派的日中友好議員聯盟幹部昨天與中國駐日大使吳江浩會面。儘管兩國關係因日相高市早苗有關「台灣有事」的答詢而降溫，不過聯盟方面已表達今年訪中的意願。

共同社今天引述數名相關人士報導，雙方昨天在東京都一邊共進午餐，一邊召開非正式的閉門會議。

聯盟方面的與會人士包含身兼自民黨籍眾議員的日中友好議員聯盟事務局長小淵優子，以及其他在野黨議員，但身為聯盟會長的自民黨前幹事長森山裕並未參與這場會議。

為了緩和兩國緊張關係，議員聯盟方面強調議員持續交流的重要性。

消息人士也透露，這場會議也提及高市先前有關「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）的發言，而吳江浩也就此說明中方立場。

日本與中國政府對立持續的狀況下，這次有意透過政府以外的管道交換意見。

消息人士也說明，高市政府於10月下旬上台後，日中友好議員聯盟方面就在向中方探詢今年訪中的事情。聯盟方面正在尋求與中共中央對外聯絡部部長劉海星舉行會談，但據悉中方並未給出明確答覆。

日本經濟團體連合會（經團連）會長筒井義信11月28日在東京都與吳江浩會面之際，也請求中方接受經團連代表團明年1月訪問北京的計畫。

延伸閱讀

高市早苗托特包爆紅！訂單排到明年8月底 「自己提包」成政治新標

日擬建資料庫 管理外人房產 預計2027年度啟用

高市早苗引用「進擊的巨人」台詞 喊話外資投資日本

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對陸軟弱、台灣更危險

相關新聞

2天處決3人！新加坡政府趕在審查毒犯強制死刑是否合憲前「依法行刑」

新加坡今年已因毒品與謀殺罪處決17人，創下2003年以來新高，上周更在活動人士預計於3日聽證挑戰毒品犯罪強制死刑合憲性之...

韓國戒嚴風波周年 李在明：須像訴究納粹戰犯處理

距離韓國前總統尹錫悅在去年12月3日實施緊急戒嚴已經過了1周年，現任總統李在明今天說重話表示，「國家權力犯罪，必須像處理...

從鏟子超人到台灣幫忙 駐印尼代表：人民關係是基石

「有50幾位印尼移工加入花蓮堰塞湖救災的鏟子超人行列，人民與人民之間的連結是台灣印尼關係最主要的基石」。駐印尼代表洪振榮...

宏都拉斯選情膠著！川普突發文質疑「改變選舉結果」嗆將迎地獄代價

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，至12月1日持續緩慢開票中，獲美國總統川普支持的候選人阿斯夫拉與中間偏右自由黨候選人納...

宏都拉斯國會大洗牌 兩大親台在野黨囊括7成席次

宏都拉斯總統選舉計票陷入膠著，領先的前兩名候選人差距不到千票，不過國會改選已大致底定，兩大親台在野黨在128席國會合計取...

美國高關稅下 德國玩具商3種命運給台灣產業的啟示

美國關稅政策正重塑全球玩具市場，德國品牌面臨三種命運：有人逆勢成長，有人勉強打平，也有人被迫退出美國。從Tonies（托尼思）、Ravensburger（拉文斯堡）到Amigo Spiele（阿米哥遊戲），這場貿易戰揭示供應鏈策略與政策風險的交錯，企業的選擇決定了生存與未來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。