多明尼加：簽協議助美軍掃毒 僅後勤支援不涉作戰
美軍在加勒比海掃毒行動引發爭議，而多明尼加力挺，並簽協議提供空軍基地與機場；多國總統阿比納德今天說，這只是臨時協議在2026年4月到期，僅後勤支援，並非作戰任務。
路透社報導，這項協議是美國近期在加勒比海擴大反毒行動的一環，是美國戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）上週訪問多明尼加期間簽署的，他形容這是一個合作典範，希望能將這種模式推廣到其他國家。
阿比納德（Luis Abinader）今天在每週例行記者會中說明，這項協議包括使用聖伊西卓（San Isidro）空軍基地、美洲國際機場（Las Americas InternationalAirport ）的管制區域。
他強調，這些並非作戰任務，而是後勤支援性質，讓美國飛機在這些支援區域可以加油與運送設備。
阿比納德指出，這協議實際上是1995年、2003年簽訂的雙邊反毒協議架構的延伸。「這對我們相當有幫助，另一方面，多明尼加海軍及專業技術情報也會提供助力。」
自9月以來，美軍針對加勒比海（Caribbean Sea）和東太平洋涉嫌毒品走私的船隻展開攻擊，造成至少83人死亡。許多專家質疑美國這些軍事行動的合法性。
