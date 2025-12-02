英國首相稱對中不該反覆無常 可兼顧安全與經濟利益

英國首相施凱爾今天表示，英國對中政策不該反覆無常，也不該是兩個極端擇其一；儘管中國確實足以對英國構成國家安全威脅，不與中國這個世界第二大經濟體打交道，將是政府「失職」。

施凱爾（Keir Starmer）強調，政府不會以犧牲某個領域的安全，換取另一個領域的經濟好處，藉此達成所謂的安全與經濟利益考量之間的平衡，因為保衛英國的安全是件無可商量的事，也是政府首要責任。

不過，透過採取強而有力的措施確保安全，施凱爾指出，英國可與中國在一系列領域發展合作。

他說，在國防、人工智慧或國家關鍵基礎設施等領域，政府將永遠兢兢業業守護英國的安全和經濟利益，但在金融、製藥、文化創意、企業服務、奢侈品等產業，特別是當相關產業堪稱英國的「成功故事」，英國可以有自信地投資中國市場，把握龐大出口潛力，而政府也將盡力扮演支持後盾。

施凱爾指出，由他領導的英國政府的對中政策將不會受恐懼驅使，也不會受錯覺影響而軟化，而是將以實力、明確的方向，以及「清醒的現實主義態度」為基礎。

施凱爾今天晚間在倫敦金融城市長官邸晚宴發表年度外交政策演說，其中談及中國的部分備受關注。

施凱爾去年7月上任，當年在同樣場合的年度外交政策演說，他對中國僅輕描淡寫，提到無論是在應對氣候變遷、對中關係，或是致力落實法治等基本價值觀，英國都不該被短期政治考量主導、在兩個極端之間搖擺不定，並因此導致混亂。

由施凱爾領導的英國工黨政府屢遭質疑對北京過度軟弱或急於示好，但施凱爾今天延續去年演說對前保守黨政府的批評，提到在保守黨上一次執政期間（2010至2024年），英國對中國忽熱忽冷，英中關係從「黃金時代」（golden age）180度翻轉為「冰河時期」（Ice Age），而他拒絕這樣的極端選擇。

施凱爾此前曾數次提到，英國應致力尋求成熟穩健、「務實」、連貫一致的對中關係和政策。

儘管中國確實足以對英國構成國安威脅，施凱爾今天說，中國同時是幅員遼闊、雄心勃勃、富有創造力的國家，在科技、貿易和「全球治理」等領域發揮舉足輕重的力量；英國的對中政策需正視這樣的現實。

另一方面，今年9月初上任的英國外交部主責印太區域事務的政務次官馬霍特拉（Seema Malhotra），今天在倫敦一場印太事務會議發表演說，同樣觸及中國。

馬霍特拉表示，英中今天如何接觸往來，將形塑英國未來數十年的安全、繁榮和影響力。去年7月上台以來，工黨政府重新建立了與中方的高階對話，包括施凱爾去年11月在20國集團（G20）巴西峰會期間，與中國國家主席習近平舉行場邊會談。此外，英中已重新啟動雙邊經貿協商，以及在氣候、科學、科技等領域的合作。

施凱爾可望明年初訪問中國；一旦成行，這將是繼2018年時任首相梅伊（Theresa May）後，暌違近8年再度有英國現任首相訪中。

馬霍特拉另提到，英國支持跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）持續擴大，包括支持「與印尼和菲律賓等夥伴」進行入會討論。

印尼和菲律賓分別在去年和今年下半年正式申請加入CPTPP。根據CPTPP第9次部長級執委會今年11月的會議結論，烏拉圭的入會程序將先啟動，阿拉伯聯合大公國、菲律賓及印尼則留待明年決定。