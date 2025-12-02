有人持刀闖東京迪士尼海洋飯店 日警追查逃逸男子

日本警方昨晚8時10分左右獲報，「有人持刀闖入」千葉縣浦安市的東京迪士尼海洋觀海景大飯店（Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta）的宴會場地，正在追查逃逸男子的下落。

「朝日新聞」報導，千葉縣浦安警察署表示，目前沒確認到有人受傷，正在依違反槍刀法，調查男子的行蹤。

浦安警察署說明，當時，一名男子於正在舉行派對的宴會場地現身，並從背包拿出像是菜刀的物品且向周圍展示後就從現場逃逸，目前沒確認到這名男子有襲擊周遭人士的行為。

這名男子年約30歲到40歲，身高約175公分到180公分左右，體態偏瘦，當時穿著黑色襯衫與長褲。

日本TBS電視台報導，東京迪士尼海洋觀海景大飯店的相關人士昨晚8時左右，報警稱「有名男子持有約20公分的菜刀，且突然闖入（會場）」。

警方表示，男子朝舞濱車站方向逃逸，初步研判他可能搭乘電車逃走，員警正在朝這個方向追查。