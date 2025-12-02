快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

英相施凱爾：將採取更親商的對中政策 承認其為全球治理關鍵力量

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英國首相施凱爾。路透
英國首相施凱爾。路透

英國首相施凱爾表示，工黨政府將對中國大陸採取更親商的政策，但不會為了擴大貿易關係而犧牲國家安全。

施凱爾在倫敦發表年度外交政策演說時說，英國如何處理與中國的關係，將比任何其他全球性變革更深刻地影響英國人。他表示，英國需要一項對中政策，既要認知中國是「科技、貿易和全球治理的關鍵力量」，也要認識它對英國帶來國安威脅。

施凱爾指出：「這不是在經濟和安全考量之間尋找平衡的問題。我們不會犧牲某一個領域的安全，來換取在其他領域增加經濟利益。保障國家安全保障沒有妥協餘地，這是我們的首要職責。但透過採取有力措施維護安全，我們也能在其他領域開展合作。」

在英國即將就是否批准中國在倫敦興建新大使館做出決定，同時施凱爾考慮明年訪中之際，他試圖為近年英中關係動盪翻篇。他表示拒絕接受歷任保守黨政府那種「非黑即白」的二元選擇，先高呼英中關係進入黃金時代，隨後又跌入「冰河期」。

工黨政府數月來針對中國威脅發出令人困惑的訊息後，施凱爾藉此澄清對中政策的立場。他說，希望英國企業能從中國提供的機遇中獲益，尤其是在金融、專業服務、創意產業、製藥業和奢侈品等領域。但他同時表示，英國將設法保護國防、人工智慧和關鍵基礎設施等需要高度安全防護的產業。

自17個月前執政以來，工黨政府一直試圖與中國大陸修復關係，包括財政大臣里夫斯與外交大臣拉米相繼訪中。但與此同時，英國國內不斷出現對中國威脅的警示，例如今年10月英國安全機構警告政治人物，他們已成為中國間諜的鎖定目標。

施凱爾說：「我們的反應不會出於恐懼，也不會因幻想而軟化。它將立足於實力、清晰與冷靜的現實主義。」

今年初對中國立場鷹派的美國總統川普重返白宮後，英國高官訪中的熱潮隨之降溫。隨著俄烏戰爭升級與貿易關係受挫，英國轉而優先處理與美國及歐盟的關係。但如今英國再度加大力度，施凱爾預計將於新年期間訪問北京。

延伸閱讀

英媒：英首相施凱爾明年一月底訪問中國

英國收緊庇護政策 難民居留等待期延長至20年

遭問是否籲川普放棄對BBC提告 英相僅強調須導正錯誤

BBC陷新聞倫理風暴 英相支持「強大、獨立」公共媒體

相關新聞

日本同婚訴訟大挫敗！2026年爭點一次看

日本東京高等法院在11月28日上午裁定，日本現行法制不允許同性婚姻並沒有違憲，但如果現狀一直維持下去，確實有違憲的可能；但現階段應該在國會進行審議（討論是否該讓同婚合法化，或採行不同制度），所以認定現行法制合憲，並駁回原告訴求。

川普公開介選有用！宏都拉斯總統選舉情勢最後4天驟變 開票結果超拉鋸

中美洲國家宏都拉斯投票開始前約36小時，美國總統川普發出警告，稱若他支持的候選人未能勝選，就不會再浪費錢去援助宏都拉...

英相施凱爾：將採取更親商的對中政策 承認其為全球治理關鍵力量

英國首相施凱爾表示，工黨政府將對中國大陸採取更親商的政策，但不會為了擴大貿易關係而犧牲國家安全。

水庫管理失利加劇洪災 越南檢討水力發電和防洪平衡

越南日前出現歷史性洪災，近日檢討聲浪漸起，質疑水力發電廠因利潤、延遲洩洪而危及生命。專家指出，應立即建立更完善水庫管理機...

媽比網紅更能帶貨？日本Z世代與父母「親子同好」消費

在有Z世代子女的家庭裡，親子關係已從傳統的教養角色，轉變為能共同追星、打電玩、逛街的夥伴。日本調查顯示，父母在多項消費領域的影響力甚至超越網紅，尤其母親與子女的連結最強烈。不論是母女一同搶演唱會門票，或母子因共同興趣而形影不離，這些興趣同好式的親子互動，拉近世代距離，也影響年輕族群的消費決策。

殲滅運毒船上所有人？ 白宮證實美軍被授權發動2次攻擊

美軍近期以打擊毒品之名於加勒比海擊沉多艘疑似運毒的船隻，華盛頓郵報日前更報導指出，國防部長赫塞斯在9月的攻擊行動中下令擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。