英相施凱爾：將採取更親商的對中政策 承認其為全球治理關鍵力量

英國首相施凱爾表示，工黨政府將對中國大陸採取更親商的政策，但不會為了擴大貿易關係而犧牲國家安全。

施凱爾在倫敦發表年度外交政策演說時說，英國如何處理與中國的關係，將比任何其他全球性變革更深刻地影響英國人。他表示，英國需要一項對中政策，既要認知中國是「科技、貿易和全球治理的關鍵力量」，也要認識它對英國帶來國安威脅。

施凱爾指出：「這不是在經濟和安全考量之間尋找平衡的問題。我們不會犧牲某一個領域的安全，來換取在其他領域增加經濟利益。保障國家安全保障沒有妥協餘地，這是我們的首要職責。但透過採取有力措施維護安全，我們也能在其他領域開展合作。」

在英國即將就是否批准中國在倫敦興建新大使館做出決定，同時施凱爾考慮明年訪中之際，他試圖為近年英中關係動盪翻篇。他表示拒絕接受歷任保守黨政府那種「非黑即白」的二元選擇，先高呼英中關係進入黃金時代，隨後又跌入「冰河期」。

工黨政府數月來針對中國威脅發出令人困惑的訊息後，施凱爾藉此澄清對中政策的立場。他說，希望英國企業能從中國提供的機遇中獲益，尤其是在金融、專業服務、創意產業、製藥業和奢侈品等領域。但他同時表示，英國將設法保護國防、人工智慧和關鍵基礎設施等需要高度安全防護的產業。

自17個月前執政以來，工黨政府一直試圖與中國大陸修復關係，包括財政大臣里夫斯與外交大臣拉米相繼訪中。但與此同時，英國國內不斷出現對中國威脅的警示，例如今年10月英國安全機構警告政治人物，他們已成為中國間諜的鎖定目標。

施凱爾說：「我們的反應不會出於恐懼，也不會因幻想而軟化。它將立足於實力、清晰與冷靜的現實主義。」

今年初對中國立場鷹派的美國總統川普重返白宮後，英國高官訪中的熱潮隨之降溫。隨著俄烏戰爭升級與貿易關係受挫，英國轉而優先處理與美國及歐盟的關係。但如今英國再度加大力度，施凱爾預計將於新年期間訪問北京。