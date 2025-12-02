匈總理晤普丁惹議 波蘭總統取消布達佩斯會談

快訊

中央社／ 華沙1日專電

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）已取消原訂於布達佩斯與匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）會面，以回應奧班本週前往莫斯科與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會談。僅保留出席維謝格勒集團（V4）總統峰會。

納夫羅茨基原定3至4日訪問匈牙利，並於4日與奧班會晤。但總統外交政策辦公室主任普希達克茲（Marcin Przydacz）證實，納夫羅茨基將僅出席維謝格勒集團（V4）在埃斯特爾戈姆（Esztergom）舉行的峰會，不再進行雙邊會面。

普希達克茲強調，普丁與奧班的莫斯科會談「改變了總統的訪問性質」，並指出納夫羅茨基始終支持結束俄羅斯侵略，但前提是「歐洲在安全與能源領域的團結」。

奧班11月28日突然訪問莫斯科，並聲稱已從普丁手中確保俄羅斯石油與天然氣供應，同時再次提出由布達佩斯主持俄、烏、美三方和平談判的構想。

根據TVN24報導，歐盟領袖對此大多表達不滿。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，奧班「並未獲得歐洲授權，也未與任何成員國協調」。

儘管納夫羅茨基及波蘭反對黨「法律與正義黨」（PiS）與奧班長期保持密切政治合作，並與美國總統川普（Donald Trump）同屬保守陣營，但在對待俄羅斯的態度上存在根本差異。波蘭視俄羅斯為歐洲安全最大威脅。奧班則維持與克里姆林宮密切能源與外交往來。

波蘭選舉日報（Gazeta Wyborcza）指出：「這是波蘭首次明確拒絕奧班的親俄路線，具有象徵意義。」TVN24也評論：「取消會談避免波蘭與匈牙利親俄政策綁在一起，是必要且負責任的外交決定。」

波蘭網路週刊（Sieci）則提醒：「波匈合作長期重要，這樣的外交衝突可能削弱中歐保守力量。」論事媒體（Do Rzeczy）則質疑取消會議的必要性：「俄羅斯固然危險，但波蘭不應破壞與其傳統盟友的關係。」右派媒體普遍認為，雖反俄，但奧班仍是保守陣營的重要夥伴，不宜全面決裂。

波蘭與匈牙利過去因奧班為涉案的波蘭前部長提供庇護，匈牙利阻撓歐盟援烏措施以及俄羅斯政策分歧等多重因素而關係緊張，如今兩國關係似乎又再度倒退。

