快訊

後年起…全面禁廚餘養豬！ 給業者1年落日轉型期

川普將與國安官員開會 商討委內瑞拉議題

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國白宮指出，總統川普（Donald Trump）今天將與國家安全團隊開會，討論委內瑞拉的議題。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）告訴媒體：「我可以證實，總統會就此議題及其他諸多事項跟他的國家安全團隊開會。」

川普政府正於加勒比海地區部署美軍航艦在內的大規模軍力，以加強施壓委內瑞拉。

華府聲稱此舉是為了遏制毒品販運，但卡拉卡斯當局堅稱，推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的政權才是美方最終目標。

從今年9月以來，美軍已在加勒比海和太平洋多次打擊疑似運毒船隻，造成至少83人喪生。

川普11月27日甚至揚言，阻止委內瑞拉販毒的「陸上」行動「很快」將展開。

川普11月29日又於社群媒體發文警告，所有航空公司、飛行員應該把委內瑞拉領空及周邊空域視為完全關閉，但他沒有進一步詳細說明。

但川普昨天證實，他已經和馬杜洛通話，但未透露兩人討論的細節。

川普 委內瑞拉 馬杜洛

延伸閱讀

澤倫斯基盼與川普談關鍵議題 美特使將赴俄會普丁

CNN：川普將召開會議 討論對委內瑞拉下一步行動

日專家：川普「無償軍援台灣」歸零

彭博示警 北京恐向川普提「28點台灣方案」

相關新聞

宏都拉斯大選有望變天 熱議與我復交

宏都拉斯十一月卅日舉行總統大選，至台灣時間一日深夜開出的五成五選票顯示，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以四成得票...

宏都拉斯大選右派領先 川普介選奏效？

宏都拉斯大選前幾天，美國總統川普公開發文支持保守派國家黨候選人阿斯夫拉，還說將特赦在美遭判刑的宏國前總統葉南德茲。華盛頓...

美軍疑對運毒船殺無赦惹議 川普挺自家防長

華盛頓郵報十一月卅日報導，美軍在加勒比海對一艘疑似運毒船連續攻擊兩次，以執行美國國防部長赫塞斯「殺光所有人」的指令。美國...

川普證實通話委內瑞拉總統馬杜洛 傳催離境保命

美國總統川普十一月卅日證實，有與委內瑞拉總統馬杜洛通話，但未對此多做詳述。共和黨籍美國聯邦參議院軍委會議員穆林同日則指稱...

殲滅運毒船上所有人？ 白宮證實美軍被授權發動2次攻擊

美軍近期以打擊毒品之名於加勒比海擊沉多艘疑似運毒的船隻，華盛頓郵報日前更報導指出，國防部長赫塞斯在9月的攻擊行動中下令擊...

宏國總統大選 牽動與台復交

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，初步計票結果顯示，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以近四成一得票率暫時領先，中間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。