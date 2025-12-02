川普將與國安官員開會 商討委內瑞拉議題

美國白宮指出，總統川普（Donald Trump）今天將與國家安全團隊開會，討論委內瑞拉的議題。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）告訴媒體：「我可以證實，總統會就此議題及其他諸多事項跟他的國家安全團隊開會。」

川普政府正於加勒比海地區部署美軍航艦在內的大規模軍力，以加強施壓委內瑞拉。

華府聲稱此舉是為了遏制毒品販運，但卡拉卡斯當局堅稱，推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的政權才是美方最終目標。

從今年9月以來，美軍已在加勒比海和太平洋多次打擊疑似運毒船隻，造成至少83人喪生。

川普11月27日甚至揚言，阻止委內瑞拉販毒的「陸上」行動「很快」將展開。

川普11月29日又於社群媒體發文警告，所有航空公司、飛行員應該把委內瑞拉領空及周邊空域視為完全關閉，但他沒有進一步詳細說明。

但川普昨天證實，他已經和馬杜洛通話，但未透露兩人討論的細節。