中美洲最窮國家 貪瀆、犯罪、窮困…宏國人的痛

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

紐約時報一日報導，許多宏都拉斯人最關心的是國內問題，即貪瀆、持續犯罪和生活成本。在現任總統卡斯楚上台後，宏國謀殺率已大幅下降，但依舊是中美洲最高。

疫情後的通膨及成本高漲也已很嚴重。選民也對執政黨、左派的自由重建黨黨工，與導致前總統葉南德茲二○二二年卸任後，被卡斯楚引渡至美國受審且入獄有同樣犯罪關聯的指控感到失望。四十五歲的鄉下選民賈西亞說，新聞報導稱，自由重建黨似乎和以前沒兩樣，也涉入貪瀆及販毒。

儘管宏國在面積及人口上是中美洲第二大國，人口約一○八○萬。然而根據宏國國立自治大學五月的調查報告，宏國近六成三的人口生活陷入困境，除了是中美洲最窮困的國家，也是世銀評比拉丁美洲與加勒比海地區貧窮國家之一。

該報告寫道，二○二○年新冠肺炎疫情重創宏國經濟，造成家庭收入減少，該年貧窮人口激增至七成，二○二一年更飆升至七成三。此後小幅度下降，但仍在六成以上。

近年雖略有改善，但宏國的貧窮率在拉美仍居高不下。該報告引用聯合國拉美與加勒比海經濟委員會（ＣＥＰＡＬ）去年十一月發布的數據指出，宏國也是該地區貧窮兒童及青少年比率最高的國家，達六成六。

窮人 宏都拉斯

