白蝦掀怒火 宏國候選人對台海立場是選戰關鍵

宏都拉斯現任總統卡斯楚二○二三年與中國大陸建交並與台灣斷交，但兩年來北京大規模採購宏國白蝦的承諾跳票，白蝦出口驟減，宏國對中國貿易逆差擴大，兩國自由貿易協定談判遙遙無期，宏國社會掀起不滿聲浪，候選人對台海兩岸立場成為選戰關鍵。

宏都拉斯與中國建交以來，中國在宏國穩定擴張影響力，承諾對宏國學校及教育設施挹注近三億美元，並在電信與發電產業獲得重大合約。然而，宏國對中出口表現卻遠不如預期。

宏國蝦類養殖自一九九○年代以來成為核心出口產業，對台出口額曾突破一億美元。在台宏斷交前的二○二二年，台灣就占宏國白蝦出口的近四成。但當地媒體今年稍早報導，宏國全國養殖漁業協會（Andah）的數據顯示，台宏斷交，白蝦出口暴跌六成七，造成相關產業逾一點四萬人失業。

宏中從前年七月起進行自由貿易協定談判，也不知何時才能完成。日經亞洲報導，這些狀況已引發宏國社會不滿。

有宏國媒體甚至曾形容，宏中關係猶如「宿醉」。在此背景下，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉，以及自由黨籍前副總統納斯拉亞，都曾在辯論會承諾將扭轉與中國的邦交關係。