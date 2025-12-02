快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

聽新聞
0:00 / 0:00

白蝦掀怒火 宏國候選人對台海立場是選戰關鍵

聯合報／ 國際中心／綜合報導

宏都拉斯現任總統卡斯楚二○二三年與中國大陸建交並與台灣斷交，但兩年來北京大規模採購宏國白蝦的承諾跳票，白蝦出口驟減，宏國對中國貿易逆差擴大，兩國自由貿易協定談判遙遙無期，宏國社會掀起不滿聲浪，候選人對台海兩岸立場成為選戰關鍵。

宏都拉斯與中國建交以來，中國在宏國穩定擴張影響力，承諾對宏國學校及教育設施挹注近三億美元，並在電信與發電產業獲得重大合約。然而，宏國對中出口表現卻遠不如預期。

宏國蝦類養殖自一九九○年代以來成為核心出口產業，對台出口額曾突破一億美元。在台宏斷交前的二○二二年，台灣就占宏國白蝦出口的近四成。但當地媒體今年稍早報導，宏國全國養殖漁業協會（Andah）的數據顯示，台宏斷交，白蝦出口暴跌六成七，造成相關產業逾一點四萬人失業。

宏中從前年七月起進行自由貿易協定談判，也不知何時才能完成。日經亞洲報導，這些狀況已引發宏國社會不滿。

有宏國媒體甚至曾形容，宏中關係猶如「宿醉」。在此背景下，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉，以及自由黨籍前副總統納斯拉亞，都曾在辯論會承諾將扭轉與中國的邦交關係。

宏都拉斯 北京 蝦子

延伸閱讀

提出1.25兆國防預算 國安局：國際盼台灣展現防衛決心

餘波盪漾！高市「台灣有事說」讓日本體驗台人日常 國安人士：陸有3誤判

宏都拉斯大選初步結果曝！川普力挺的親台候選人暫領先 得票率逾30%

人民日報再批高市早苗：為日本軍事介入台海鋪墊

相關新聞

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對陸軟弱、台灣更危險

英國衛報的外交事務評論員提斯多爾（Simon Tisdall）發布專文，指出川普的軟弱和搖擺不定，使中國大陸加強施壓台灣...

宏國大選右派領先 川普介選奏效？

宏都拉斯大選前幾天，美國總統川普公開發文支持保守派國家黨候選人阿斯夫拉，還說將特赦在美遭判刑的宏國前總統葉南德茲。華盛頓...

台宏會否復交 學者態度保留

宏都拉斯政權輪替是否就有利台宏復交，學者持保留態度；外界關注剛政黨輪替的我友邦聖文森可能改與中國大陸建交，外交部政務次長...

白蝦掀怒火 宏國候選人對台海立場是選戰關鍵

宏都拉斯現任總統卡斯楚二○二三年與中國大陸建交並與台灣斷交，但兩年來北京大規模採購宏國白蝦的承諾跳票，白蝦出口驟減，宏國...

宏都拉斯有望變天 熱議與我復交

宏都拉斯十一月卅日舉行總統大選，至台灣時間一日深夜開出的五成五選票顯示，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以四成得票...

中美洲最窮國家 貪瀆、犯罪、窮困…宏國人的痛

紐約時報一日報導，許多宏都拉斯人最關心的是國內問題，即貪瀆、持續犯罪和生活成本。在現任總統卡斯楚上台後，宏國謀殺率已大幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。