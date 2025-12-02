快訊

宏國大選右派領先 川普介選奏效？

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
宏都拉斯總統大選十一月卅日開票，在首都德古西加巴一處開票所，選務人員舉起一張總統選票，上面寫著「Z世代來了」。宏都拉斯Z世代年輕人不滿經濟、貪腐、社會不公、毒品氾濫等問題，近年來愈來愈多人試圖參與政治改變現況。（路透）
宏都拉斯大選前幾天，美國總統川普公開發文支持保守派國家黨候選人阿斯夫拉，還說將特赦在美遭判刑的宏國前總統葉南德茲。華盛頓郵報等美媒報導，川普的表態為本就緊繃的選情增添變數，也是他在拉美支持意識形態盟友的最新動作。

川普十一月廿八日在社媒真實社群聲稱，阿斯夫拉若敗選，美國將削減對宏國的援助，還宣布計畫特赦葉南德茲。葉南德茲二○一四至二○二二年在宏國執政，是阿斯夫拉的政治盟友，已遭美國檢方指控協助數百噸古柯鹼輸入美國，卸任數周後就被引渡赴美，去年判刑四十五年。

至於左翼宏國總統卡斯楚所屬自由重建黨候選人蒙卡達，則被川普比喻為同屬左翼的委內瑞拉總統馬杜洛。另一位保守派候選人、自由黨的納斯拉亞，也遭川普稱為「半個共產主義者」。

阿斯夫拉與納斯拉亞最近都曾造訪華府，以爭取川普政府好感，但是最後僅阿斯夫拉贏得川普支持。川普十一月廿六日即說，可與他合作對抗「毒品共產主義者」，並為宏國人民帶來所需援助。

川普做法已引發干預他國選舉的批評。宏國民主研究中心執行董事伊里亞斯說，川普的作為扭曲宏國脆弱的民主制度，進一步推升宏國政治極化，增加制度性危機的風險。

華郵也說，特赦葉南德茲，似乎不符合川普政府聲稱要終結毒品從拉美流入美國的目標。葉南德茲在宏國仍是爭議人物，許多宏國人擔心葉南德茲歸國，對長期飽受毒品走私、幫派犯罪和貪腐困擾的宏國有不利影響。

一位宏國人權律師梅西亞直言，川普可能適得其反；儘管阿斯夫拉試圖與葉南德茲保持距離，川普的發言卻讓宏國人想起在葉南德茲政權下的日子。

紐約時報引述幾位專家報導，川普的支持可能幫助阿斯夫拉，但特赦葉南德茲恐有反效果，因為葉南德茲在宏國普遍受到嫌棄。阿斯夫拉的兩大對手都已譴責川普表態，並試圖利用該特赦計畫攻擊阿斯夫拉並拉抬自身選情。

紐時也說，川普第二任對拉美極感興趣，他獎勵與他合作的拉美國家領袖，也懲罰不配合者。川普十月就提議提供阿根廷四百億美元紓困包裹，幫助阿根廷右派總統米雷伊所屬政黨在國會選舉大勝。幾位專家說，宏國兩位右派候選人也利用川普對拉美的興趣，將執政的自由重建黨與委國、古巴類比，來博取華府領袖好感。

