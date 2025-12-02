宏國總統大選 牽動與台復交

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，初步計票結果顯示，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以近四成一得票率暫時領先，中間右派自由黨候選人納斯拉亞以近三成九得票率緊追。兩人皆主張當選後可能恢復台宏邦交。

路透指出，宏國現任總統卡斯楚政府2023年與台斷交，改與中國大陸建交。台宏將來若復交，將成為自1990年尼加拉瓜時任總統、美洲第一位民選女性總統查莫洛夫人與台復交以來，北京在中美洲的另一外交挫敗。

宏媒新聞報報導，宏國全國選舉委員會統計顯示已逾四成選票開出，首都德古西加巴前市長阿斯夫拉得票率40.6%，暫領先前副總統納斯拉亞的38.8%。執政黨自由重建黨的候選人蒙卡達得票率暫為19.6%，在「三腳督」的選情敬陪末座。

