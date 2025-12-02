快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

聽新聞
0:00 / 0:00

川普證實通話委內瑞拉總統馬杜洛 傳催離境保命

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國總統川普十一月揚言完全關閉委內瑞拉及其周邊空域，使美委緊張升高。圖為十一月卅日在委內瑞拉西蒙波利瓦國際機場準備搭哥倫比亞聯航「溫戈航空」航班，飛往哥國首都波哥大的旅客正排隊。路透
美國總統川普十一月揚言完全關閉委內瑞拉及其周邊空域，使美委緊張升高。圖為十一月卅日在委內瑞拉西蒙波利瓦國際機場準備搭哥倫比亞聯航「溫戈航空」航班，飛往哥國首都波哥大的旅客正排隊。路透

美國總統川普十一月卅日證實，有與委內瑞拉總統馬杜洛通話，但未對此多做詳述。共和黨籍美國聯邦參議院軍委會議員穆林同日則指稱，川普「已非常清楚表明，我們不會派兵進入委國。我們要做的是，保護我們自己的國土」。

川普在空軍一號答覆媒體提問時說，「我不想評論（通話）這事，（但）答案是有；這只是一次通話」。

紐約時報十一月廿八日引述知情人士報導，川、馬通話並討論雙方在美國會面的可能性。川普翌日在自創社媒真實社群簡短寫道，委國上空及其周圍空域應被當作全面關閉。

十一月卅日被媒體問到，上述的委國空域發文，是否代表美國對委內瑞拉的軍事行動迫在眉睫，川普則答道，「別對此做任何解讀」，發出如此警告是因委國對美國不友好。

馬杜洛及委國高官均尚未對川馬通話置評，委國國民議會議長羅德里格斯也避談。

美國邁阿密先驅報十一月卅日則引述消息人士報導，川普在該通話中要求馬杜洛立刻辭職下台，以換取他與家人能安全離開委國；馬杜洛除了拒絕立刻辭職，還要求大赦他及其主要支持者，並保留對委國軍隊的控制權，但皆被美方否決。

穆林十一月卅日在美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）節目「美國國情」中說，「我們給馬杜洛一個離開的機會。我們提到，他可離開並前往俄羅斯或是別國」。

另一位共和黨籍聯邦參議員葛理漢在社媒Ｘ寫道，馬杜洛是被美國法院以販毒罪名起訴、靠恐怖統治持續掌控委國的非法領袖；川普終結委國這種瘋狂亂象的堅定承諾，將拯救無數的美國人生命，並讓委內瑞拉人民重獲新生。

川普 委內瑞拉 馬杜洛 共和黨 紐約時報 辭職 俄羅斯 販毒

延伸閱讀

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對陸軟弱、台灣更危險

美國民兵遇槍擊後 川普政府擬長期暫停庇護審查

川普2.0無償對台軍援歸零！承諾F-16戰機交付也掛零 日學者示警1事

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

相關新聞

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對陸軟弱、台灣更危險

英國衛報的外交事務評論員提斯多爾（Simon Tisdall）發布專文，指出川普的軟弱和搖擺不定，使中國大陸加強施壓台灣...

宏國大選右派領先 川普介選奏效？

宏都拉斯大選前幾天，美國總統川普公開發文支持保守派國家黨候選人阿斯夫拉，還說將特赦在美遭判刑的宏國前總統葉南德茲。華盛頓...

台宏會否復交 學者態度保留

宏都拉斯政權輪替是否就有利台宏復交，學者持保留態度；外界關注剛政黨輪替的我友邦聖文森可能改與中國大陸建交，外交部政務次長...

白蝦掀怒火 宏國候選人對台海立場是選戰關鍵

宏都拉斯現任總統卡斯楚二○二三年與中國大陸建交並與台灣斷交，但兩年來北京大規模採購宏國白蝦的承諾跳票，白蝦出口驟減，宏國...

宏都拉斯有望變天 熱議與我復交

宏都拉斯十一月卅日舉行總統大選，至台灣時間一日深夜開出的五成五選票顯示，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以四成得票...

中美洲最窮國家 貪瀆、犯罪、窮困…宏國人的痛

紐約時報一日報導，許多宏都拉斯人最關心的是國內問題，即貪瀆、持續犯罪和生活成本。在現任總統卡斯楚上台後，宏國謀殺率已大幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。