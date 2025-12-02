川普證實通話委內瑞拉總統馬杜洛 傳催離境保命

美國總統川普十一月卅日證實，有與委內瑞拉總統馬杜洛通話，但未對此多做詳述。共和黨籍美國聯邦參議院軍委會議員穆林同日則指稱，川普「已非常清楚表明，我們不會派兵進入委國。我們要做的是，保護我們自己的國土」。

川普在空軍一號答覆媒體提問時說，「我不想評論（通話）這事，（但）答案是有；這只是一次通話」。

紐約時報十一月廿八日引述知情人士報導，川、馬通話並討論雙方在美國會面的可能性。川普翌日在自創社媒真實社群簡短寫道，委國上空及其周圍空域應被當作全面關閉。

十一月卅日被媒體問到，上述的委國空域發文，是否代表美國對委內瑞拉的軍事行動迫在眉睫，川普則答道，「別對此做任何解讀」，發出如此警告是因委國對美國不友好。

馬杜洛及委國高官均尚未對川馬通話置評，委國國民議會議長羅德里格斯也避談。

美國邁阿密先驅報十一月卅日則引述消息人士報導，川普在該通話中要求馬杜洛立刻辭職下台，以換取他與家人能安全離開委國；馬杜洛除了拒絕立刻辭職，還要求大赦他及其主要支持者，並保留對委國軍隊的控制權，但皆被美方否決。

穆林十一月卅日在美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）節目「美國國情」中說，「我們給馬杜洛一個離開的機會。我們提到，他可離開並前往俄羅斯或是別國」。

另一位共和黨籍聯邦參議員葛理漢在社媒Ｘ寫道，馬杜洛是被美國法院以販毒罪名起訴、靠恐怖統治持續掌控委國的非法領袖；川普終結委國這種瘋狂亂象的堅定承諾，將拯救無數的美國人生命，並讓委內瑞拉人民重獲新生。